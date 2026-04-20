Un robot court le semi-marathon de Pékin en... 50 minutes et bat le record du monde humain de la discipline

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Un robot humanoïde courant le semi-marathon de Pékin

Un robot humanoïde a couru un semi-marathon en un temps record, montrant ainsi des capacités supérieures à l'être humain.

Quiconque a déjà lu ou vu des œuvres de science-fiction, notamment celles d'Isaac Asimov ou encore Philip K. Dick, éprouve en lui un sentiment mitigé quant à l'avènement de l'intelligence artificielle. Nombreux sont ceux qui, dans un coin de leur esprit, ressentent en effet une forme de peur, presque irrationnelle, d'être un jour poursuivis dans la rue par des robots humanoïdes, au milieu d'une société qui serait dominée par les machines.

Si cette perspective des plus pessimistes relève aujourd'hui davantage du fantasme, les progrès en matière de robotique font néanmoins craindre, aux yeux de certains, un basculement de l'humanité dans un futur plus ou moins proche.

La récente démonstration de force d'un robot, qui a bouclé une course de fond en un temps record, ne fait qu'entretenir ces craintes.

Un robot humanoïde courant le semi-marathon de PékinCrédit photo : captrue d'écran / X

Un robot bat le record du monde humain du semi-marathon

La scène surréaliste a eu lieu ce dimanche 19 avril en Chine, à l'occasion du semi-marathon de Yizhuang, près de Pékin (Chine).

Disputée en périphérie de la capitale chinoise, la course a en effet été le théâtre d'une prouesse technologique sans précédent. Celle-ci ayant été réalisée par un... robot humanoïde, qui a franchi la ligne d'arrivée avec un temps de 50 minutes et 26 secondes, soit 7 minutes de mieux, environ, que le record du monde humain, détenu par l'Ougandais Jacob Kiplimo. Pour rappel, ce dernier avait bouclé la distance (21,0975 km) en 57 minutes et 20 secondes, le 8 mars dernier à Lisbonne (Portugal).

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Cette performance irréelle a été réalisée alors même que la machine a chuté non loin de l'arrivée, avant d'être redressée par les ingénieurs chargés de la superviser.

Développé par le fabricant chinois de smartphones Honor, ce robot humanoïde a fait preuve de nouvelles facultés bluffantes, montrant ainsi les énormes progrès technologiques en la matière. À titre de comparaison, sur la même épreuve en 2025, le robot vainqueur de sa « catégorie » avait terminé la course en 2 heures, 40 minutes et 42 secondes. 

Ce semi-marathon de Yizhuang était ouvert aux êtres humains mais aussi aux robots, qui ont couru sur une voie parallèle afin d'éviter la moindre collision. Au total, une centaine de robots, entourés d'une équipe dédiée, ont ainsi participé à l'événement dans le but de faire connaître au grand public les innovations techniques en termes de robotique.

Fascinant et effrayant, à la fois.

À défaut de les voir un jour nous pourchasser, on a déjà la certitude que les robots courent plus vite que nous...

Record du monde
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Mathieu D'Hondt

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

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