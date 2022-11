Il trouve puis détruit un chèque de 4,6 millions € à l'ordre d'Haribo, la société le remercie en lui offrant des... bonbons

Un homme a récemment reçu des bonbons après avoir rendu un sacré service à une très célèbre entreprise de confiserie.

Toute bonne action est récompensée (ou pas) !

À voir aussi

Un certain Anouar G. peut en témoigner. Cet Allemand de 38 ans a reçu un petit cadeau de la part de la célèbre entreprise Haribo, qui a tenu à le remercier d’un beau geste.

Après avoir retrouvé dans la rue un chèque d’un montant de 4,6 millions d’euros libellé à l’ordre du confiseur, l’intéressé a en effet détruit le document afin qu’il ne tombe pas entre de mauvaises mains.

Crédit photo : Istock

Il détruit un chèque de 4,6 M€ à l’ordre d’Haribo, qui le remercie avec des… bonbons

C’est en rendant visite à sa mère, installée du côté de Francfort au centre de l’Allemagne, qu’Anouar a trouvé ce chèque par terre, rapporte le quotidien allemand Bild.

Émis par l’enseigne de supermarché Rewe, celui-ci s’élève à… 4 631 538,80 euros. Un montant astronomique destiné au géant de la confiserie Haribo.

« Il y avait une somme si importante dessus que je n’arrivais même pas à la prononcer », a confié le trentenaire.

Crédit photo : DR

Honnête et intègre, Anouar décide alors de contacter directement l’entreprise qui lui demande, par sécurité de détruire le chèque et d’envoyer une photo pour prouver sa bonne foi. L’homme suit les instructions à la lettre puis passe à autre chose. Mais quelques jours plus tard, il reçoit un colis dans sa boîte aux lettres. À l’intérieur, il trouve… six paquets de bonbons Haribo.

Une drôle de récompense qui le laisse quelque peu perplexe. « J’ai trouvé ça un peu radin », a-t-il ainsi raconté à nos confrères allemands.

Image d'illustration. Crédit photo : Flickr

Interrogé sur le sujet, Haribo a expliqué que ce cadeau de remerciement était habituel pour l’entreprise.

« Personne, à part nous, n’aurait de toute façon pu encaisser ce chèque », a conclu l’enseigne.