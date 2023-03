Il vit une expérience de mort imminente et raconte sa vision de l'au-delà

Pendant quelques minutes, le cœur de Kevin Hill s’est arrêté. Toujours conscient, il a vécu une expérience de mort imminente et a souhaité témoigner sur cette expérience fascinante.

Voici des questions que tout le monde se pose : qu’est-ce qu’il y a après la mort ? Que ressent-on au moment de mourir ? Voit-on vraiment une lumière blanche qui nous guide vers l’au-delà ?

À voir aussi

Kevin Hill, un Britannique âgé de 55 ans, pourrait répondre à ces questions puisqu’il a vécu une expérience de mort imminente.

Crédit photo : iStock

Kevin a eu des problèmes de santé en janvier 2022. Après avoir subi une chirurgie cardiaque, son corps a fait de la rétention d’eau et les médecins lui ont retiré des kilos de liquide dans les jambes.

Suite à cette opération, Kevin a développé une calciphylaxie, une pathologie qui se produit quand du calcium s’accumule dans les petits vaisseaux sanguins des tissus adipeux et cutanés. Cette pathologie peut engendrer des caillots sanguins, des ulcères et des infections graves, dont a été victime Kevin.

“Je savais que j’étais mort”

Le Britannique a perdu cinq litres de sang et son cœur s’est arrêté de battre pendant quelques minutes, alors qu’il se trouvait à l’hôpital. Conscient, il a vécu une expérience de mort imminente et témoigne.

“Je savais que j’étais mort. J’étais séparé de mon corps. C’était comme si j’étais dans le royaume des esprits. J’étais conscient de ce qui se passait. Il n’y avait pas de lumière vers laquelle aller mais je ressentais un profond sentiment de paix. Puis je me suis endormi et je me suis réveillé, vivant, et le saignement s’était arrêté. Je savais que ce n’était pas mon heure de mourir”, a-t-il expliqué.

Crédit photo : iStock

Aujourd’hui, Kevin se remet doucement de sa maladie. S’il a encore mal aux jambes, la douleur est moins vive qu’avant. Une longue convalescence sera nécessaire pour qu’il soit à nouveau en pleine forme.