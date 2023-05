Ils mettent de la piquette à 2,50 € dans une bouteille de grand cru... et remportent un concours de vin

Direction le plat pays où un canular savoureux a mis en lumière le manque de sérieux de certains concours de vin.

Si vous avez l’habitude de dénicher des petites pépites au rayon vin, en vous basant sur les bouteilles médaillées, vous y réfléchirez peut-être à deux fois à l’avenir en lisant ces quelques lignes.

Des petits malins ont réussi à piéger un concours international de vin en décrochant la médaille d’or avec de la… piquette, vendue à un prix dérisoire.

Cette histoire rocambolesque, qui a beaucoup fait parler dans le milieu de l'œnologie, s’est déroulée il y a une dizaine de jours chez nos voisins belges.

Ils dupent le jury d’un concours de vin avec de la piquette et remportent une médaille d’or

On doit ce canular à une célèbre émission locale de la RTBF intitulée « On n’est pas des pigeons » qui a donc dupé le jury du concours international de vin « Gilbert et Gaillard », en modifiant l’étiquette d’un vin bas de gamme, acheté 2,50 € au supermarché.

C’est un certain Éric Boschman, élu meilleur sommelier du pays en 1988, qui est à l’origine de ce coup de génie. Ce dernier a ainsi fait croire aux juges que cette piquette était une « grande cuvée » produite par un domaine fictif baptisé « Château Colombier ».

Présentée comme « exceptionnelle », cette bouteille - dont le faux logo était un… pigeon, en référence à l’émission – prétendait être le fruit de cépages situés en Côte de Sambre et Meuse (Wallonie).

Et le jury du concours n’y a vu que du feu lors de la dégustation à l’aveugle puisqu’il a décidé d’attribuer la médaille d’or à cette piquette.

Selon lui, ce « Château Colombier » bénéficiait notamment d’une « robe rouge grenat vif, avec un nez timide associant fruit à noyau, groseilles, chêne discret, une bouche suave, nerveuse et riche aux jeunes effluves nettes qui promettent une jolie complexité ».

Beaucoup de compliments pour une bouteille vendue moins de 3 euros.

Au-delà du caractère drôle et grotesque de ce canular, celui-ci a surtout révélé à quel point certains concours vinicoles relevaient parfois de l’imposture.