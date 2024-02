Ils paient 40 euros pour découvrir le nouveau parc à thème Willy Wonka, ce qu'ils découvrent à l'intérieur est cauchemardesque

À Glasgow, en Écosse, la police a été contrainte d’intervenir dans un entrepôt qui accueillait un parc à thèmes dédié à l’univers de Willy Wonka. La raison ? L’endroit était un désastre, bien loin de ce que sa pub promettait.

Un véritable fiasco ! C’est ainsi que l’on peut qualifier l’expérience immersive qui était proposée par l’entreprise House of Illuminati, spécialisée dans la création d’événements immersifs. À Glasgow, en Écosse, elle s’est donnée une très mauvaise presse après l’organisation d’un événement qui a viré au cauchemar.

Crédit photo : X / RNIB

En effet, elle proposait de vivre une expérience unique dans l’univers de Charlie et la Chocolaterie, en marge de la sortie du film Wonka. Sur son site internet, il y avait de quoi donner envie, comme un bol de chocolats, puisque l’organisateur promettait “des accessoires extraordinaires, des sucettes surdimensionnées et un paradis de friandises sucrés”.

Crédit photo : X / RNIB

Une publicité qui a évidemment attiré de nombreux clients, notamment des familles, qui ont déboursé pas moins de 40 euros par personne pour découvrir ce lieu enchanté. Seulement voilà, lorsque ces clients ont découvert ce qui se cachait dans cet entrepôt, ils ont vite constaté la supercherie.

Crédit photo : X / RNIB

La police intervient pour faire fermer l’entrepôt

Pas de décors colorés, enfantins et joyeux mais un entrepôt humide, à moitié vide, dans une ambiance glauque et douteuse ! Les décors sont de mauvaise qualité, les installations sont en plastique et les comédiens engagés pour interagir avec les visiteurs sont mauvais, voire flippants.

Crédit photo : X / RNIB

Finalement, le parc à thèmes incroyable qui était promis aux clients est en réalité un désastre de divertissement. La supercherie est telle que les clients, en colère, décident d’appeler la police pour faire pression sur les organisateurs. C’est alors que la police intervient pour se rendre compte du cauchemar et fait fermer le lieu, le jour même de son ouverture.

Crédit photo : X / RNIB

Se sentant logiquement lésés, les visiteurs ont exigé un remboursement, qui a été accepté par l’entreprise, mais sous un délai de 10 jours. Interrogé par le média écossais STVNews, le directeur de House of Illuminati, Billy Coul, a présenté ses excuses aux clients mécontents, justifiant le désastre événementiel par des “problèmes techniques” : “Il y avait une réelle bonne intention. Malheureusement, il y a eu des circonstances imprévues et l’événement n’a pas été à la hauteur”.

Crédit photo : X / RNIB

On dit qu’il n’y a jamais de mauvaise presse mais là, la société d'événementiel et de divertissement se serait bien passée d’un tel désastre. Sans ticket d'or, il fallait quand même se douter de quelque chose.