Insolite : 226 kilos de pâtes cuites retrouvées mystérieusement dans la nature

Aux États-Unis, un promeneur a découvert l’existence d’une pollution assez insolite. Plus de 226 kilos de pâtes étaient déposés en zone boisée d’une façon que personne ne sait, et le mystère reste entier.

Il n’a pas dû en croire ses yeux et jusqu’à aujourd’hui, tout le monde se demande comment cela a pu arriver. Il y a un mois, un habitant de la ville de Old Bridge Township, dans l’État du New Jersey aux États-Unis, a localisé une pollution bien étrange dans une zone boisée.

Crédit photo : Facebook /Nina Jochnowitz

Il y avait plus de 226 kilos de pâtes cuites déposées là, dans la nature, et on y pouvait identifier des tas de spaghettis, de macaronis de zitis. Dès sa découverte, l’habitant contacte la mairie, puis une certaine Nina Jochnowitz, une avocate locale qui s’était présentée pour le conseil municipal.

Face à l’absence de réponse de la part de la mairie, l’avocate se rend alors sur place afin de prendre des photographies de cette déchetterie insolite. Elle publie ensuite ces clichés sur sa page Facebook, le 27 avril dernier, ce qui a généré un bon nombre de théories de la part des internautes pour résoudre ce mystère.

Une pollution environnementale insolite

Devenues virales, ces photographies ont naturellement alerté les services municipaux qui se sont, dès le lendemain, occupés de nettoyer la zone. Lors de leur arrivée, les autorités ont effectivement constaté les dégâts, alors que les moisissures commençaient à gagner les pâtes.

Crédit photo : Facebook / Nina Jochnowitz

Si une déchetterie de pâtes cuites peut prêter à sourire au premier abord, Nina Jochnowitz rappelle que les pâtes causaient réellement une pollution environnementale : “On pourrait dire ‘On s’en fout que ce soit des pâtes’, Mais les pâtes ont un niveau de Ph élevé qui aurait rendu l’eau de la rivière toxique (...). L’eau de la rivière doit être propre car elle nous fournit en eau potable… c’est l’un des nettoyages les plus rapides que je n’ai jamais vu”, déclare l’avocate au Philadelphia Inquirer.

Pour situer le contexte local, la ville de Old Bridge Township et ses 66 000 habitants ont déjà connu des débats sur la préservation de l’environnement. Mais ce mystère de pâtes, qui demeure toujours, doit bien être la situation la plus cocasse à laquelle ils ont été confrontés.