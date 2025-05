Ce département est le moins pollué de France et on comprend vite pourquoi

Une nouvelle étude a révélé quel est le département français où l’on respire le mieux. Une notion à avoir en tête pour votre prochain séjour en France.

Si vous voulez explorer la France, vous hésitez peut-être entre plusieurs départements. Dans notre pays, tous les territoires ont leurs particularités. Entre la gastronomie, les paysages ou le patrimoine, les départements français ont de nombreuses choses à offrir. Mais si vous voulez vous éloigner de la ville et partir dans un endroit très peu pollué, nous avons trouvé le département idéal pour vous.

Crédit photo : iStock

Selon un classement établi par le magazine Le Point et relayé par Le Journal du Net, il existe un département où l’on respire le mieux en France. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont analysé le taux de particules fines PM2,5, dangereuses pour la santé, dans toutes les zones de France. Notez que cette étude repose uniquement sur la qualité de l’air et non la qualité des sols ou de l’eau.

Le département français le moins pollué

Ce département n’est autre que le Cantal. Avec ses montagnes, ses plateaux verdoyants et ses petits villages pittoresques, ce département est parfait pour les visiteurs en quête de repos et d’air pur. En effet, le Cantal est isolé et compte l’une des densités de population les plus faibles de France, avec seulement 25 habitants au kilomètre carré. Bien que ce département soit peu fréquenté, il a récemment gagné des habitants pour la première fois depuis 100 ans.

Crédit photo : iStock

En plus de sa faible densité de population, le Cantal est balayé par les vents d’ouest qui aident à disperser les polluants. Dans ce département, les villages les moins pollués sont Soulages et Rageade. Perchés à plus de 1 100 mètres d’altitude, ils assurent un air très pur et sont similaires à ce village français où les habitants vivent le plus longtemps.

D’autres études menées à ce sujet confirment ce résultat. Selon l’organisme Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, le Cantal est l’un des départements le plus préservés de la région en matière de pollution atmosphérique. De plus, on recense très peu de décès sur ce territoire liés à la pollution. Tout comme le Cantal, cet autre département français est l’endroit où la vie est la plus saine selon une étude.

À la suite de ce classement, on retrouve d’autres départements comme la Lozère en deuxième position, suivie de la Haute-Corse. Vous savez désormais où vous rendre pour faire un break loin de la pollution.