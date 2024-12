Ces 3 mauvaises habitudes, que certains continuent d'avoir, tuent des milliers de Français chaque année

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, nous ne sommes pas en sécurité chez nous, à cause notamment de certaines de nos habitudes néfastes. En voici 3 qui peuvent être mortelles.

Quand on est chez soi, on peut avoir des mauvaises habitudes quotidiennes qui peuvent nuire à notre santé. En plus des accidents domestiques, nous pouvons être confrontés à la pollution intérieure et respirer des substances nocives présentes dans notre logement. Cette pollution intérieure peut être générée par des mauvaises habitudes que nous avons au quotidien comme le fait de fumer chez soi, d’allumer des bougies parfumées, d’utiliser un revêtement de sol ou des produits ménagers ou encore d'être confronté à un excès d’humidité.

Certaines de ces habitudes peuvent être dangereuses pour notre santé, voire mortelles sur le long terme. Selon une alerte lancée par le ministère de la Santé, trois mauvaises habitudes tueraient chaque année près de 40 000 Français.

Voici donc ce que vous ne devez pas faire :

Ne jamais aérer son logement

Crédit photo : iStock

Aérer son logement au quotidien est très important. Pourtant, de nombreux Français continuent de vivre les fenêtres fermées. Que l’on soit en été ou en hiver, vous devez aérer votre logement au moins 10 minutes chaque jour, et ce, peu importe la météo. Ainsi, vous renouvellerez l’air ambiant et limiterez l’humidité.

Utiliser trop de produits d’entretien

Crédit photo : iStock

Pour faire le ménage chez vous, privilégiez les produits naturels comme le vinaigre blanc ou le bicarbonate de soude. Les produits d’entretien vendus dans le commerce sont chimiques et toxiques. Selon le Journal du Net, s’ils sont mal utilisés, ils peuvent être dangereux pour notre santé. Pour éviter cela, lisez bien le mode d’emploi des produits afin de les utiliser en toute sécurité.

Ne pas entretenir sa chaudière

Crédit photo : iStock

Si vous avez une chaudière ou un chauffe-eau à gaz, pensez à bien les entretenir régulièrement. Si ce n’est pas le cas, vous risquez d’être intoxiqué au monoxyde de carbone, un gaz inodore mais qui peut être mortel. Chaque année, près de 5 000 personnes en seraient victimes. Pour éviter tout désagrément, pensez à faire vérifier vos appareils par un professionnel au moins une fois par an.

En aérant, en limitant l’utilisation de produits d’entretien chimiques et en entretenant régulièrement vos appareils de chauffage, vous diminuerez donc la pollution intérieure chez vous et vivrez en bonne santé.