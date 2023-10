Insolite : cet ours s'introduit dans une maison et se sert dans le congélateur

Aux États-Unis, dans le Connecticut, un ours est entré par effraction dans une maison et s’est offert un petit encas. Explications.

Non, ce n’est pas une blague. Comme le rapporte La Dépêche, dans le Connecticut, aux États-Unis, un ours est entré par effraction dans une maison et s’est adonné à une activité particulière. Il y a quelques jours, l’Américaine Helena Richardson, reçoit une notification sur son téléphone : il y a une intrusion chez elle. Grâce à son système de caméra de surveillance, l’américaine a pu identifier l’intrus : il ne s’agissait pas de cambrioleur, mais bien d’un ours qui était entré par effraction.

Sur la vidéo, on voit l’animal se balader dans la maison, jusqu’à ce qu’il atteigne la cuisine. Et là, surprise : "On le voit aller de pièce en pièce, aussi à l’aise que je le suis dans ma maison", a déclaré Helena. Avant d’ajouter : "Ma mère m’avait préparé des lasagnes, je les ai laissées dans le congélateur et l’ours les a prises.” L’ours a même refermé la porte du congélateur. Hallucinant, n’est-ce pas ?

Comment est-il rentré ?

Si l’ours a réussi à rentrer dans la maison, c’est en passant par la moustiquaire de la porte d’entrée et a pu s’enfuir par une fenêtre restée ouverte. Un phénomène qui était attendu. Au cours de l'année, les autorités de la région avaient prévenu les habitants des potentiels risques d’effraction par des Ours. Une expérience hallucinante !