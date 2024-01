Ces mariés demandent à tous leurs invités de payer 150 euros pour assister aux festivités

Aux États-Unis, un couple marié a choqué ses invités en leur demandant de payer 60 euros pour assister aux festivités de leur mariage.

Le mariage est supposé être un événement aussi merveilleux que stressant pour les protagonistes. Ce sont des mois de préparations qui arrivent à leur terme, et un surtout un investissement faramineux pour rendre cette journée mémorable.

Quand vous êtes invités à un mariage, tout ce que vous avez à faire et de vous mettre sur votre 31, vous munir de votre plus beau sourire, prévoir un cadeau pour les mariés et profiter de la fête. Seulement voilà, on ne s’attend pas à devoir payer pour assister au mariage. Après tout, être invité, c’est être invité…

Une évidence pour beaucoup, à l’exception d’une poignée d’irréductibles mariés qui trouvent le moyen de faire payer leurs convives. C’est le cas d’un couple américain, dont les conditions d’accès au mariage ont choqué les invités !

Crédit photo : iStock

Sur Reddit, un invité d’un mariage a fustigé le comportement de son amie qui n’était autre que la mariée. La raison ? Les mariés ont fait payer l’entrée de leur mariage à leurs invités, demandant de régler la somme de 65 dollars (soit 60 euros environ) : “J’ai toujours su qu’elle était radine, donc d’une certaine manière, je ne suis pas surpris”, témoigne-t-il.

“Je sais qu’ils ont de l’argent”

Il indique que ce droit d’entrée était stipulé sur le faire-part reçu par voie postale : “Il n’est même pas précisé à quoi correspondent ces frais. Mais après avoir cherché sur Google, on apprend qu’ils comprennent la nourriture, la musique, les décorations et le lieu de la fête”.

De plus, la démarche va même plus loin puisque les invités désirant prendre part au repas de réception devront également débourser de l’argent supplémentaire, tandis que ceux qui souhaitent passer la nuit sur place devront s’acquitter d’un supplément de 100 dollars (environ 90 euros).

Crédit photo : iStock

Des coûts considérables et incompréhensibles pour le convive qui estime que le couple a beaucoup d’argent, son amie ayant hérité : “Le problème, c’est que je sais qu’ils ont de l’argent. Elle a hérité de beaucoup d’argent de sa grand-mère, ils ont une maison, son fiancé est ingénieur, ils ont un bâteau et ils sont en train de rénover leur maison”.

Qui sait, peut-être leur manque-t-il un plan de cuisine en marbre ou un jacuzzi sur leur bâteau ?! Et vous, auriez-vous accepter de débourser une telle somme ?