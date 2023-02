Elle dévoile les règles imposées à ses invités lors de son mariage et s'attire les foudres des internautes

Une femme a détaillé les consignes données aux invités de son mariage et celles-ci n’ont pas été du goût de tous.

Les nombreux débats qui voient le jour sur les réseaux sociaux, le plus souvent en réaction à des publications, sont aussi insignifiants que fascinants.

Pourtant, il faut bien reconnaître que ces palabres virtuelles ont au moins le mérite de démontrer à quel point la toile est devenue un gigantesque « open space », où se côtoient toutes les couches de la société.

Une véritable ecclésia où les internautes ne peuvent s’empêcher d’avoir un avis sur tout et n’importe quoi.

Avec un tel auditoire, celles et ceux qui se livrent s’exposent fatalement au jugement et aux critiques les plus sévères et injustifiées.

Une jeune mariée vient d’en faire l’expérience en s’attirant les foudres de nombreuses personnes après avoir détaillé les consignes qu’elle avait données à ses invités lors de son mariage.

Crédit photo : @rachelromanohair - Istock

Après avoir détaillé les règles à respecter à son mariage, elle se fait taxer de « Bridezilla »

Rachel Romano est une jeune mariée très active sur TikTok, où elle totalise plus de 10 500 abonnés.

En septembre dernier, peu après avoir dit oui à son mari, elle a publié une vidéo dans laquelle elle détaillait la liste des règles qu’il fallait absolument respecter lors de la cérémonie.

Parmi ces dernières, on peut notamment citer l’interdiction aux enfants de moins de 21 ans, l’interdiction pour les témoins de boire des boissons alcoolisées avant la réception, ou encore le refus des accompagnants, qui ont donc trouvé porte close.

Bien que ces règles puissent paraître légèrement excessives, elles ne sont pas non plus insurmontables.

Mais certains internautes les ont jugées négativement au point de qualifier Rachel de « Bridezilla ». Vous l’ignorez peut-être mais ce terme péjoratif - contraction du mot anglais « bride » qui signifie « mariée » et du nom « Godzilla », célèbre monstre de fiction - désigne les futurs mariés qui deviennent insupportables en cherchant à tout prix à obtenir un mariage parfait.

Rachel rentre-t-elle dans cette catégorie ? Difficile à dire, mais certains internautes ont, eux, déjà tranché.