« J'ai trouvé le lingot d'or » : un petit garçon âgé de 11 ans trouve une fève en or dans sa galette des rois

À Calais, une boulangerie a caché une fève en or dans l’une de ses galettes des rois. Après plusieurs semaines, le lingot d’or de 24 carats a été trouvé par un petit garçon de 11 ans.

Souvenez-vous : début janvier, nous vous racontions qu’un boulanger du Pas-de-Calais a caché un lingot d’or de 24 carats dans l’une de ses galettes des rois. Après plusieurs semaines d’attente, la fève a été trouvée par un petit garçon qui fêtait son anniversaire.

Pour fêter les 11 ans de l’enfant, sa famille avait spécialement acheté une galette des rois à la frangipane.

« Mon garçon n’aime pas les gâteaux traditionnels, mais il adore la galette des rois à la frangipane, a expliqué le père du petit garçon. Alors pour son anniversaire, nous avions décidé d’acheter une galette, sur laquelle on a posé des bougies. »

Crédit photo : iStock

Cette découverte relève d’un véritable coup du destin car pour trouver cette galette, le père de famille s’est d’abord rendu dans une première boulangerie dans le centre-ville de Calais.

Cependant, elle n’avait plus de galettes des rois. Ainsi, le papa a décidé d’aller dans une autre boulangerie, Aux Quatre Saison’s, pour acheter une galette.

« Nous y allons de temps en temps et je me suis dit qu’avec leur idée de lingot, ils devaient y en avoir encore chez eux. Nous en avions déjà acheté une pour l’Épiphanie et elle était très bonne. J’y suis donc allé en milieu de matinée et j’ai pris une huit parts », a continué le père de famille.

Un enfant trouve le lingot d’or

Au moment du dessert, la galette a donc été découpée en huit, conformément au nombre de personnes présentes autour de la table. Les parts étant très fines, le suspens était à son comble pour connaître le futur roi ou la future reine du jour.

Crédit photo : iStock

« Comme c’était son anniversaire, mon garçon a choisi en premier, a poursuivi le père de famille. Quand il a crié ''J’ai trouvé le lingot d’or !'', on ne l’a pas cru. Son frère a vérifié, et c’était vrai… On a nettoyé le lingot, la fève qui était aussi dans la galette et on a alors beaucoup ri. On savait que ça existait, mais de là à le gagner… »

Avec cette fève spéciale, le petit garçon a obtenu cinq grammes d’or, d’une valeur d’environ 250 euros. Il souhaite la garder pendant plusieurs années pour « s’acheter une maison quand il sera grand ».