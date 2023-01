Calais : un boulanger a caché un mini lingot d'or dans l'une de ses galettes des rois

Un boulanger du Pas-de-Calais a caché un lingot d’or de 24 carats dans l’une de ses galettes des rois. Une opération séduction pour attirer les clients et faire un heureux pour cette nouvelle année.

Crédit : Violet711/ iStock

Alexandre Saison risque fort de voir débouler une horde de clients dans sa boulangerie de Calais. Et pour cause, comme le rapporte La Voix du Nord, le boulanger pâtissier a dissimulé un mini lingot d’or de 24 carats en guise de fève dans l’une de ses galettes des rois.

« On cherchait un moyen de marquer le coup. On avait déjà entendu parler qu’il y a longtemps, on mettait des louis d’or. On voulait garder l’idée de l’or alors quoi de mieux qu’un lingot ? », a fait savoir le jeune boulanger dont l’idée provient de sa maman.

Pas de panique pour les consommateurs des galettes puisque le mini lingot d’or pèse 5 grammes, soit une valeur de 250 euros.

Un mini lingot d’or dissimulé dans une seule galette des rois

Ainsi, pour espérer obtenir cette belle surprise, il faudra se rendre dans la boulangerie Aux Quatre Saison’s entre le 29 décembre 2022 et le 26 janvier 2023.

En effet, un seul mini lingot d’or sera dissimulé dans les galettes à vendre, qu’elles soient à la frangipane ou aux pommes, durant cette période. De plus, la galette tant désirée et la date à laquelle elle sera mise en vente (à moins qu’elle n’ait déjà été vendue ?) sont tenues secret. « On ne sera que deux à savoir, Thomas, mon pâtissier, et moi », a précisé le boulanger.

Il ne vous reste plus qu’à acheter les galettes d’Alexandre si vous voulez avoir le mini lingot d’or.