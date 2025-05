“Ma jambe n'était plus retenue que par un tendon” : il se fait attaquer par un requin et raconte sa mésaventure

Alors qu’il vivait en Australie, Matteo Mariotti s’est fait attaquer par un requin. Il se confie sur ce drame qui a changé sa vie.

Matteo Mariotti est un Italien âgé de 21 ans qui a vécu un drame il y a un an et demi. Alors qu’il s’était installé en Australie depuis plusieurs mois, il a décidé d’aller se baigner en décembre 2023. En effet, il venait d’apprendre la mort de son grand-père, ce qui l’a beaucoup affecté, et a décidé d’aller se vider la tête en allant nager.

Crédit photo : @matteo_mariotti__ / Instagram

Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu ce jour-là puisque Matteo a été attaqué par un requin alors qu’il se baignait. Une mésaventure dont il se souvient dans les moindres détails.

“J’étais en combinaison avec de l’eau jusqu’au torse, j’ai commencé à chausser mes longues palmes quand j’ai ressenti une énorme sensation de brûlure sur ma jambe gauche. J’ai pensé à une piqûre de raie mais j’ai été propulsé sous l’eau et tiré vers le large sur plus de cinquante mètres. J’ai entendu le crac des os qui se rompaient. Ma jambe gauche n’était plus retenue que par un tendon. J’ai donné un grand coup de pied côté droit et réussi à me dégager avant de nager pendant de longues minutes vers la plage”, a-t-il confié à L'Équipe.

“J’étais sûr que j’allais mourir”

Par chance, Matteo a été immédiatement pris en charge par l’un de ses amis infirmier qui s’est occupé de lui jusqu’à l’arrivée des secours. L’Italien a été conduit en urgence à l’hôpital et souffrait énormément.

“J’étais sûr que j'allais mourir. Mon souvenir de la douleur, c’est que ma jambe arrachée était comme en feu sous l'effet de la morsure, du sang, du sable et du sel. Plus tard, les médecins y retrouveront l’une des dents du squale coincée”, a confié Matteo Mariotti.

Crédit photo : @matteo_mariotti__ / Instagram

Mattheo a ensuite passé trois mois à l’hôpital, où il a subi quatre opérations. Malheureusement, les efforts des médecins n’ont pas suffi et il a dû se faire amputer la jambe. Comme le rapporte CNEWS, Matteo vit aujourd’hui avec une prothèse, mais il continue de profiter de la vie et aime toujours autant les sports extrêmes. Il a renoué avec l’athlétisme, fait de la moto et des sports nautiques. Il rêve également de faire de l’escalade, du rallye et du parapente. Bien qu'il ait perdu sa jambe, Matteo a eu de la chance de ne pas mourir ce jour-là, contrairement à cet homme qui s'est fait dévorer par un requin sous les yeux impuissants de sa femme.