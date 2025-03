« Les infirmières ont crié » : elle accouche d'un bébé gigantesque... 2 fois plus lourd que la moyenne

Aux États-Unis, une mère de famille vient de mettre au monde un nouveau bébé. Une petite fille qui impressionne déjà par son poids et sa taille car elle porte déjà des vêtements de taille 6 mois.

C’est ce qu’on appelle un “très beau bébé”, expression employée généralement lorsque le nouveau-né est déjà physiquement bien bâti. C’est le compliment qu’a dû recevoir systématiquement Pamela Mann, une mère de famille originaire de Birmingham, dans l’État de l'Alabama, aux États-Unis.

Ce mardi 4 mars, elle s’est rendue à l’hôpital pour une césarienne programmée, et ce 16 jours avant le terme de sa grossesse. Une décision médicale prise par les médecins après que les échographies ont montré que le bébé était bien plus grand que la moyenne.

Crédit photo : Pamela Mann

Si la césarienne s’est bien déroulée, la jeune femme n’a pas caché sa frayeur en entendant la réaction des médecins qui découvraient le gabarit du bébé, comme elle le confie au média local WVTM13, dans des propos relayés par le New York Post :

“Le médecin l’a sortie et toutes les infirmières ont crié ‘Oh mon Dieu !”. J’ai commencé à paniquer parce que je n’avais aucune idée de ce qu’il se passait”

Un bébé deux fois plus lourd que la moyenne

Bien heureusement, il n’y avait aucun problème à déplorer. La réaction des médecins a été causée par la taille et le poids énormes du bébé qui s’avérait être une fille. Le nourrisson pesait plus de six kilos, alors qu’en moyenne, un bébé pèse 3,1 kilos à la naissance. Avant l’accouchement, les médecins avaient estimé que le bébé pèserait entre 3,6 et 4,5 kilos.

“J’ai rapidement compris qu’elle pesait beaucoup plus que ce que les médecins prédisaient”

Crédit photo : WVTM13

La fillette, baptisée Paris Halo, est devenue une véritable star au sein de l’hôpital, où les infirmières des autres services viennent spécialement voir le bébé de leurs propres yeux. Sans grande surprise, le nouveau-né est en parfaite santé et son gabarit l’oblige déjà à porter du 6 mois.

Crédit photo : Pamela Mann

Dans l’Histoire, le Guinness World Records a attribué le record de poids pour un bébé à la naissance pour un nourrisson né en Italie en 1955 qui pesait 9,9 kilos. En 2019, à New York, une femme avait accouché d’un garçon de 6 kilos, deux ans après avoir donné naissance à un autre garçon pesant près de 5 kilos.