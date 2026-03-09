L'essence à 1 centime le litre dans cette station-service... les automobilistes se ruent à la pompe

Une station-service de la région parisienne a été prise d'assaut, après avoir affiché un prix au litre défiant toute concurrence.

Les usagers de la route le savent mieux que quiconque, le carburant représente un gouffre pour le budget. C'est d'autant plus vrai par les temps qui courent en raison notamment du conflit qui embrase le Moyen-Orient.

Alors, lorsque l'opportunité de s'offrir un plein d'essence à un tarif intéressant se présente, beaucoup sautent sur l'occasion pour économiser un peu d'argent. Les employés d'une station-service francilienne ont pu le constater la semaine dernière, après avoir vu déferler une horde de clients, attirés par un prix au litre bien trop beau pour être vrai.

0,01 centime le litre d'essence... Une station-service prise d'assaut dans l'Essonne

Dans la soirée du jeudi 5 mars, la station Carrefour Market de Breuillet, dans l'Essonne, a été le théâtre d'un ballet incessant d'automobilistes venus faire leur plein d'essence. Il faut dire que la pompe affichait un tarif incroyable de... 0,01 centime d'euro le litre. À ce prix-là, inutile de vous préciser que les véhicules ont défilé par dizaines car la rumeur s'est vite répandue.

La scène a d'ailleurs été filmée par plusieurs clients, stupéfaits, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, partagée sur le réseau social X.

🇫🇷⛽️ Incroyable bug dans une station-service du Carrefour Market Breuillet : le litre d'essence affiché à 1 centime. En quelques minutes, une foule d'automobilistes a afflué pour faire le plein et remplir des bidons afin de profiter de l'erreur. pic.twitter.com/THKpa06qhB — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) March 6, 2026

Vous l'aurez deviné, ce tarif ne résultait pas d'une promotion exceptionnelle de l'enseigne mais bien d'une banale erreur humaine. Il faut savoir en effet que dans cette station-service, les prix de l'essence sont saisis manuellement au quotidien, nous apprennent nos confrères du Figaro. Ce n'était donc qu'une simple faute de frappe qui a été corrigée un peu plus tard en fin de journée. Une petite bourde aux grosses conséquences qui aura profité à de nombreux usagers.

Ces derniers seront d'ailleurs ravis d'apprendre que Carrefour n'exigera aucun remboursement de leur part.

Une manière, pour l'enseigne, d'assumer pleinement cette grossière erreur.

