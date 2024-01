Francophones, on leur refuse la nationalité française car ils ne maîtrisent pas assez le... Français

Deux ressortissants belges et francophones, qui vivent en France depuis des années, n'arrivent pas à obtenir la nationalité française pour un motif à peine croyable.

On pourrait croire à une bonne histoire belge et pourtant, l'affaire qui suit est tout sauf une plaisanterie...

Un couple de Belges francophones, vivant dans le département de la Drôme depuis des années, a vu sa demande de nationalité française refusée en raison d'un... niveau de Français insuffisant.

Oui vous avez bien lu ! Comme l'expliquent nos confrères du Parisien, l'administration a en effet refusé leur naturalisation au prétexte qu'ils ne maîtrisent pas assez bien la langue de Molière.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Francophones, on leur refuse la nationalité française à cause de leur niveau de... Français

Une situation ubuesque que dénoncent les intéressés, Martine et Vincent Lenoir. Tous deux originaires de Belgique, ces derniers vivent en France depuis très longtemps. Martine s'y est installée en 2012. Quant à Vincent, l'arrivée dans son pays d'adoption remonte à 24 ans. Ils se sentent donc chez eux et ne comprennent pas ce refus de l'État, surtout pour un motif aussi incompréhensible.

« Le français est notre langue maternelle, on a fait toutes nos études dans le système éducatif francophone de Belgique, et pourtant on nous refuse la nationalité car on ne parvient pas à prouver qu’on parle français ! », déplore ainsi le couple, qui essaie d'obtenir la nationalité française depuis mai 2022, soit un an et demi. Une requête qui lui tient particulièrement à cœur, car Martine et Vincent aimeraient notamment participer à la vie citoyenne du pays.

« On veut voter pour des gens qui font notre vie ici, alors qu’on est obligés de participer aux élections en Belgique (sous peine d’amende) pour des gens qui ne s’occupent plus de notre quotidien ici en France », explique Vincent Lenoir.

« On peut difficilement être plus intégrés. On paie nos impôts en France depuis des années, on a toujours travaillé, sans jamais être à la charge de la société française. », précise encore Martine Lenoir.

Crédit photo : DR

Le motif qui leur est signifié par l'administration française est d'autant plus incompréhensible que tous deux sont diplômés d'établissements francophones. Vincent a même réussi un test de langue certifié tandis que Martine a publié un livre en... Français.

« On se sent rejetés, c’est injuste », conclut le couple qui ne décolère pas.