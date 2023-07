Cette incroyable photo d'une gigantesque méduse échouée sur une plage fait le buzz sur les réseaux sociaux

En Angleterre, une méduse impressionnante a été retrouvée échouée sur une plage. Il s’agit d’une méduse à crinière de lion, l’une des plus grandes au monde.

Le 14 juillet dernier, une méduse à crinière de lion a été retrouvée échouée sur une plage à Seaham, en Angleterre. L’animal a été pris en photo et l’image a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux, tant cette méduse est impressionnante.

La méduse à crinière de lion est appelée ainsi car elle possède de nombreux tentacules qui peuvent faire penser à une chevelure. Au total, cette méduse peut posséder jusqu’à 800 tentacules très fins de plus de 30 mètres de long, soit la taille d’une baleine bleue. Son diamètre peut atteindre 2 mètres, ce qui fait d’elle l’une des plus grandes méduses au monde.

Cette méduse est présente dans l’Atlantique Nord et dans le nord du Pacifique, près du Japon et de la Californie. Elle peut également être aperçue près des côtes françaises, dans la Manche et la Mer du Nord.

La couleur de la méduse à crinière de lion varie selon son âge. Les plus jeunes sont généralement roses ou jaunes tandis que les plus âgées sont plus foncées, d’une couleur allant du rouge à l’orange brun. Enfin, cette méduse est très urticante et ses tentacules peuvent provoquer des brûlures pendant plusieurs heures, et ce même si la méduse est échouée sur le sable.

Crédit photo : iStock

Sur les réseaux sociaux, l’image de cette impressionnante méduse est rapidement devenue virale et les commentaires ne se sont pas fait attendre. Si certains internautes ont affirmé qu’ils n’aimeraient pas se trouver à côté de cette méduse dans la mer, d’autres n’ont pas hésité à la comparer avec un pepperoni… ou un placenta.