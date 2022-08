Argelès-sur-Mer : une énorme méduse a été repérée dans la mer Méditerranée avant d'être sortie de l'eau

À Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, une énorme méduse a été repérée dans l’eau avant d'être déposée sur le sable. Cet été, de plus en plus de méduses sont présentes sur les côtes françaises.

Cet été, on remarque de plus en plus de méduses sur le littoral français, et notamment dans le sud du pays, près de la mer Méditerranée.

Crédit photo : iStock

C’est le cas à Argelès-sur-Mer, près de Perpignan, où une gigantesque méduse a été repérée sur une plage ces derniers jours. L’animal a été vu dans l’eau avant d’être ramené sur le rivage.

Une énorme méduse près de Perpignan

La méduse appartiendrait à l’espèce Rhizostoma octopus, aussi connue sous le nom de « méduse chou-fleur ». Cette espèce est de plus en plus présente dans la mer Méditerranée à cause des hausses de la température de l’eau, mais aussi des vents qui poussent ces méduses vers notre pays. Elle possède une ombrelle géante, en forme de boule, qui peut mesurer jusqu'à un mètre de diamètre.

Cet été, on remarque une augmentation du nombre de méduses en France, sur les plages des Pyrénées-Orientales. Selon le site Meduseo, la population de méduses a été multipliée par trois ou quatre sur le littoral méditerranéen. La semaine dernière, une nouvelle espèce de méduse urticante a également été repérée sur le large de la Côte Vermeille.