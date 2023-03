Incroyable mais vrai, ce yacht de luxe invisible pourrait voir le jour très bientôt !

Et si les bateaux du futur se confondaient avec la mer ? C’est le projet fou imaginé par le designer Jozeph Forakis. Zoom.

Après les villes flottantes, place aux bateaux invisibles. Non, ce n’est pas une blague. Le designer italien Jozeph Forakis a imaginé un superyacht invisible qui se confondrait totalement avec la splendeur et l’immensité de l’océan.

Crédit : Jozeph Forakis 2023

Un navire iconique

Aussi bluffant que perturbant, le concepteur designer a dévoilé les images de son projet : un navire de 26 000 mètres carrés qui fonctionnerait à l’énergie verte. Le superyacht invisible, nommé Pegasus, serait conçu avec une finition en métal argenté et des parois en verre. Le but ? Permettre au bateau de se camoufler dans l'eau et d’y voir refléter le ciel et les nuages environnants. Le rêve !

Comme le rapporte Architectural Digest, le designer a déclaré : "j'ai été inspiré pour créer un yacht aussi proche de la mer et de la nature que possible. Je voulais honorer la nature en me fondant en elle, en devenant pratiquement invisible."

Crédit : Jozeph Forakis 2023

Ce yacht serait équipé de panneaux solaires embarqués qui exploiteraient l'énergie solaire et l'utiliseraient pour convertir l'eau de mer en hydrogène, qui serait stocké dans des réservoirs à haute pression avant d'être converti en électricité par des piles à combustible. Mais le design du navire ne sera pas seulement bluffant à l’extérieur.

Crédit : Jozeph Forakis 2023

Selon Architectural Digest et le communiqué du designer, à l’intérieur, des matières naturelles seront utilisées, un escalier à vis sculptural sera monté. Le bateau sera composé de salons spacieux, d’une piscine, de plusieurs balcons, d’un club de plage avec un jacuzzi XXL. En clair, un vrai petit paradis. Un projet fou dont le montant de conception n’a pas été dévoilé. Le designer italien aimerait faire naître ce navire avant 2030. À suivre...

Crédit : Jozeph Forakis 2023