Avec Migaloo 5, les plus grosses fortunes ont un superyacht sous-marin pour échapper à la fin du monde

Selon Business Insider, la société autrichienne Migaloo travaillerait sur un projet de yacht sous-marin de luxe. Baptisé Migaloo 5, l’engin serait capable de rester immergé pendant un mois et serait destiné aux plus grosses fortunes dans les scénarios les plus apocalyptiques.

Chute d'astéroïdes, éruption solaire, inversion des pôles magnétiques de la Terre, cybercriminalité, impulsions électromagnétiques et… piraterie : voici autant d’événements, souvent cataclysmiques, que beaucoup aimeraient éviter.

Seulement voilà, en cas de fin du monde, seule une poignée d’individus pourraient s'en sortir, et notamment les plus fortunés qui ont accès aux meilleures technologies pour survivre, que ce soit dans l’espace ou dans la mer.

Crédit photo : Migaloo

Le dernier projet en date de la société Migaloo, entreprise autrichienne spécialisée dans la construction de yachts, oeuvre clairement dans ce sens. Selon Business Insider, Migaloo serait en train de concevoir un superyacht sous-marin, baptisé Migaloo 5. Il mesurera 165 mètres de long et pourra naviguer à 240 mètres de profondeur et rester immergé pendant un mois.

Une “forteresse privée sous-marine”

Les mots d’ordre du projet sont : “intimité, sécurité et protection”. Mais on ne construit pas de yacht sans un minimum de luxe. En effet, l’entreprise envisage de nombreuses options pour personnaliser son appareil, comme un héliport, une montgolfière, une salle de jeux d'arcades, un spa, une cave à vins, et des spectacles laser sous-marin.

Migaloo 5 sera capable de transporter une soixantaine de passagers, dont vingt invités et un équipage de 40 personnes. Migaloo qualifie même son superyacht de “forteresse privée sous-marine” et de “sanctuaire face à l’incertitude”, preuve qu’elle joue clairement de cet aspect protecteur.

La société autrichienne a collaboré avec la société Safe, spécialisée dans la sécurité, afin de faire de ce yacht l’endroit le plus imperméable du monde et le protéger contre tous les dangers possibles. Autant dire que s’offrir un séjour dans un tel navire ne sera pas à la portée de toutes les bourses. Pour les plus grosses fortunes du monde, elles vont devoir être un peu patientes puisqu’un délai de construction de 4 à 7 ans a été annoncé par Migaloo.