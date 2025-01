Humiliée par le « reportage de merde » de TF1, Anne, arnaquée par un faux Brad Pitt, contre-attaque

Sévèrement moquée sur les réseaux sociaux, Anne D., victime d'une invraisemblable arnaque au sentiment, a pris la parole en fustigeant TF1, qui l'avait interviewée.

Deux jours après la diffusion du reportage de « Sept à huit », dans lequel elle racontait avoir été arnaquée par un faux Brad Pitt, qui lui a soutiré... 830 000 euros, Anne D., 53 ans, est sortie de son silence. Humiliée sur les réseaux sociaux, où elle a subi des railleries et du cyberharcèlement, après son témoignage, la quinquagénaire s'en est pris à TF1, accusant la chaîne d'avoir volontairement cherché à lui nuire.

Actuellement hospitalisée pour une grave dépression, Anne D, - qui aurait tenté de mettre fin à ses jours - a ainsi fait part de sa colère dans un message publié sur Facebook. Selon elle, l'émission présentée par Harry Roselmack a réalisé un « un reportage de merde », en occultant « l'essentiel de l'histoire ».

« Sept à Huit a fait un reportage de merde, ne retenant que les côtés négatifs, en zappant l'essentiel de l'histoire, privilégiant des photos de vacances au lieu de mettre les documents que j'ai fournis tel que le faux procès contre I., l'assurance production, etc. Sans compter qu'ils ont mis dans ce reportage ma fille, qui me soutient à 1000 % et qui a été interviewée durant presque cinq heures, et 7 à 8 n'a sélectionné uniquement que des points négatifs, jusqu'à dire que je m'étais fâchée avec ma fille ! » (Anne D.)

Anne D. a surenchéri en accusant TF1 et « Sept à huit » d'avoir « changé l'histoire en leur faveur pour faire uniquement de l'audience ».

Devançant certainement la réaction de la victime, la première chaîne avait pris soin de supprimer l'émission de ses plateformes de replay dès mardi matin. Mais le fait était fait !

Dévastée, Anne. D - qui a tout perdu à cause de cette arnaque au sentiment - a par ailleurs apporté de nouvelles précisions quant au calvaire qu'elle a vécu. Elle affirme ainsi s'être fait arnaquer en raison d'une certaine vulnérabilité, qui résulterait de sa relation avec son ex-mari. Ce dernier serait « un pervers narcissique », qui lui aurait « volé l'argent de (son) travail », selon ses dires. Une histoire tumultueuse qui l'aurait considérablement affaiblie.

« Je suis tombée malheureusement dans cette arnaque très bien ficelée car je vivais avec un pervers narcissique depuis 14 ans, lequel m'a même volé l'argent de mon travail (...) Je n'en pouvais plus et il me tenait financièrement car il m'a fait vendre ma société et tout ça pour avoir mains mises sur moi, qui avais toujours été indépendante ; ce n'est pas mon ex-époux qui a demandé le divorce, mais moi ! Il a été jusqu'à soudoyer ma fille, lui disant qu'il paierait ses études de l'année sous condition qu'elle fasse un courrier à mon encontre, me faisant passer pour une folle. » (Anne D.)

« Ce reportage est une bouse et très prochainement la vraie histoire sera révélée dans La Légende sur Youtube, et sur M6, qui souhaite faire le maximum pour rétablir les conneries de TF1 », a par ailleurs promis Anne.D, qui a mis en demeure l'émission.

Et de conclure : « Après avoir vécu l'enfer, voir ces commentaires humiliants me dévastent car les gens ne savent pas de quoi ils parlent et n'ont que ça à faire de déblatérer et de vomir de vilaines choses sur ma personne. ».