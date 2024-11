Les gens n'en reviennent pas de découvrir à quoi la femme qui avait été nommée «fille la plus belle du monde» ressemble aujourd'hui

À 6 ans, Thylane Blondeau a été nommée “la fille la plus belle du monde”. Des années plus tard, voici ce qu’elle est devenue.

Vous avez sûrement déjà vu son visage. Quand elle était enfant, Thylane Blondeau a acquis une renommée mondiale et pour cause : elle a été nommée “plus belle fille du monde”. Si certaines personnalités sont célèbres pour leur beauté, le visage de Thylane est connu dans le monde entier. Ses yeux bleus clairs, sa belle chevelure blonde et son regard à couper le souffle ont conquis des millions de personnes. Recrutée par Jean Paul Gauthier pour devenir mannequin à l’âge de 3 ans, Thylane n’avait que 6 ans lorsqu’elle a remporté ce titre prestigieux.

Bien que le compliment soit flatteur, cette notoriété a été difficile à vivre pour Thylane.

“Même aujourd’hui, les gens me disent : “Tu es la plus belle fille du monde” et je leur réponds : 'Non, je ne le suis toujours pas, je suis juste un être humain, une adolescente'”, a affirmé Thylane, selon des propos rapportés par Unilad.

Des années plus tard, qu’est devenue Thylane Blondeau et à quoi ressemble-t-elle ? Réponses.

Des nouvelles de Thylande Blondeau

Aujourd’hui, Thylane est âgée de 23 ans et connaît une belle carrière de mannequin dans la mode. Elle travaille pour des marques prestigieuses comme Dolce & Gabbana, L’Oréal Paris, Ralph Lauren ou encore Hugo Boss. À 16 ans, elle a signé chez IGM Models, qui regroupe plusieurs personnalités connues comme Alexa Chung, Bella Hadid et Hailey Bieber.

Crédit photo : @thylaneblondeau / Instagram

En plus de son activité de mannequin, Thylane est très présente sur les réseaux sociaux puisqu’elle est suivie par plus de 7 millions d’abonnés sur Instagram. Aujourd’hui, Thylane est toujours considérée comme “la plus belle fille du monde”. En effet, elle a conservé sa beauté. Seule différence : ses longs cheveux blonds ont été remplacés par une belle chevelure brune, qui lui va à ravir.

Crédit photo : @thylaneblondeau / Instagram