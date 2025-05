À 48 ans, elle révèle être la fille cachée de Freddie Mercury et le prouve en dévoilant l'incroyable cadeau que lui a légué son père

Une quadragénaire britannique vient de révéler qu'elle était la fille cachée d'un des plus chanteurs du XXᵉ siècle.

C'est une révélation qui fait l'effet d'une bombe outre-Manche !

Une nouvelle biographie consacrée à Freddie Mercury dévoile que l'inoubliable leader du groupe Queen aurait eu une fille cachée, durant les années 1970.

Aujourd'hui âgé de 48 ans, cet enfant, dont l'existence était inconnue du grand public, serait le fruit d'une relation entre le mythique chanteur et la femme d'un de ses meilleurs amis.

Crédit photo : DR

Freddie Mercury aurait eu une fille cachée en 1976

Cette information, que personne n'attendait, a été révélée dans une nouvelle biographie intitulée « Love, Freddie ». Rédigé par la journaliste et spécialiste de la musique rock Lesley-Ann Jones, cet ouvrage nous apprend qu'une poignée de personnes, seulement, était au courant de cette naissance cachée.

Ainsi, selon le Daily Mail, seuls la famille et les amis proches du chanteur étaient en effet dans la confidence, dont ses parents, sa sœur, les autres membres du groupe Queen, mais aussi Mary Austin, « l'amour de sa vie », à qui il avait légué toute sa fortune.

Née en 1976, cette fille cachée de Freddie Mercury a contacté elle-même Lesley-Ann Jones, durant la rédaction de cette fameuse biographie, pour enfin faire éclater la vérité. Elle a toutefois refusé de dévoiler son identité, préférant conserver l'anonymat pour des raisons évidentes.

Dans le livre, la biographe la désigne par la lettre « B » et précise qu'elle travaille aujourd'hui dans le domaine de la santé. L'ouvrage indique également qu'elle aurait grandi dans « dans une famille aimante », qui recevait des visites régulières du chanteur, décédé le 24 novembre 1991.

Crédit photo : DR

La biographie retranscrit par ailleurs une lettre manuscrite dans laquelle « B » dévoile certains détails sur sa relation avec son artiste de père, tout en expliquant pourquoi elle a choisi de sortir de son silence.

« Après plus de trois décennies de mensonges, de théories foireuses et de falsifications, il est temps de laisser Freddie s'exprimer (...) Ceux qui connaissaient mon existence et ont gardé le secret l'ont fait par loyauté à Freddie. C'est moi qui aie décidé de révéler mon existence. Je n'ai pas été contrainte de le faire », affirme ainsi cette femme.

« Nous avons eu une relation très fusionnelle et très aimante de ma naissance à sa mort 15 ans plus tard (...) Il m'adorait et il était très attentionné (...) Freddie Mercury était et il est mon père », poursuit-elle.

« Il m'avait confié à moi, son seul enfant, tous ses journaux privés, les cahiers où il a confié ses pensées intimes, ses souvenirs et ce qu'il a ressenti sur son parcours » (« B », fille cachée de Freddie Mercury)

Ces incroyables révélations suscitent autant de stupéfaction que de doutes. Comment croire à la véracité de ce récit ? Dit-elle la vérité, ou s'agit-il d'une affabulatrice ?

Interrogée par les médias, Lesley-Ann Jones, qui a rencontré « B » pour la première fois en 2021, est convaincue de l'authenticité de cette histoire.

« Mon instinct m'a dit de me méfier mais je ne crois pas qu'elle affabule. Personne n'aurait pu trafiquer tout ça », avance ainsi l'autrice.

Affaire à suivre...