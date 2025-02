Ce prénom féminin élégant et intemporel sera l'un des plus donnés en 2025

Si vous attendez une petite fille, voici un prénom qui pourraît vous plaire. Élégant et chic, il intègre le top 50 des prénoms féminins les plus donnés en 2025.

Les prénoms que l’on donne aux enfants varient en fonction des époques. Aujourd’hui, certains anciens prénoms reviennent à la mode, comme ce prénom de grand-mère oublié qui devient de plus en plus populaire.

En plus de ces vieux prénoms, on remarque l’arrivée de noms totalement nouveaux, tous plus originaux les uns que les autres. Ces prénoms peuvent tirer leurs origines d’une autre langue ou de la mythologie et ravissent les parents en quête d’originalité, comme ce prénom japonais à la signification symbolique.

Longtemps resté discret, un prénom féminin connaît une ascension fulgurante ces dernières années. Il se déploie partout en France, notamment dans certaines régions où il connaît un grand succès, et a intégré le top 50 des prénoms féminins les plus attribués en 2025.

Un prénom élégant et intemporel

Il s’agit du prénom Albane. D’après des données de L’Officiel des Prénoms, il est porté par près de 15 000 personnes en France. S’il devient de plus en plus populaire, c’est notamment grâce au succès du prénom Alba, dont il est une version plus sophistiquée. En effet, en 2024, Alba est devenu le prénom le plus donné aux petites filles.

Albane, qui signifie “blanc” en latin, évoque la pureté. Élégant et chic, ce prénom court et intemporel qui plaît à de nombreuses familles. Albane connaît un grand succès dans certaines régions françaises. Selon des informations rapportées par Doctissimo, il fait partie du top 8 des prénoms féminins les plus donnés dans la Manche, et dans le top 9 de ceux les plus donnés en Loire-Atlantique et dans le Cher.

Tout comme Albane, d’autres prénoms féminins élégants et sophistiqués sont en hausse comme Alix, Aria, Ava, Céleste, Diane et Esmée. Des noms encore rares qui pourraient être populaires dans les années à venir.