Les pays européens où l'on se douche le plus viennent d'être dévoilés et vous ne devinerez jamais où se situe la France

Une infographie vient de révéler quels étaient les pays où l’on prenait le moins de douches et la France se démarque. Détails.

Il vous est peut-être déjà arrivé d’entendre, au cours d’un voyage à l’étranger, que les Français avaient l’habitude d’être sales.

Vous l’ignorez sans doute mais il existe une idée reçue tenace qui affirme que nos compatriotes ne se lavent jamais.

Une bien désagréable réputation qui nous colle à la peau et qui fait que nous ne sommes parfois pas en odeur de sainteté lorsque l’on se déplace.

Mais cette réputation peu flatteuse est-elle surfaite ou justifiée ?

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Voici les pays d’Europe où l’on se douche le moins

Figurez-vous qu’une récente infographie ne donne pas tout à fait tort à ceux qui propagent cette rumeur.

Un rapport, basé sur des données disponibles sur Wikipedia, prétend ainsi que les Français seraient loin d’être les Européens les plus assidus lorsqu’il s’agit de prendre une douche.

Ils sont en tout cas loin des Italiens, qui font office de référence en la matière.

Percentage of people showering/bathing daily in Europe pic.twitter.com/zo2hk3n0UG — Xavi Ruiz (@xruiztru) May 8, 2023

Selon les chiffres recensés, ce sont en effet nos voisins transalpins qui trônent en tête de ce classement officieux avec plus de 95 % de la population qui se douche quotidiennement.

Viennent ensuite les Portugais avec un pourcentage compris entre 85 % et 94 % puis l’Espagne et la Grèce (entre 75 % et 84 %), qui complètent le podium.

Ensuite, la Turquie, la Belgique, la Bulgarie et la Roumanie (entre 65 % et 74 %) sont respectivement les 4e, 5e, 6e et 7 pays européens où la population prend le plus de douches quotidiennement.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

La France, mais aussi l’Allemagne, la Norvège ou encore la Russie, n'arrivent qu'au huitième rang, bien derrière tout ce petit monde, avec un pourcentage de douche quotidienne inférieur à 65 %.

Certains pourront toujours dire que l’on prend moins de douches que les autres dans un souci d’économies mais une chose est sûre, cela ne devrait pas arranger notre image à l’international.