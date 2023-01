Cette femme avoue ne prendre que 2 douches par semaine et reçoit une pluie de critiques

Faut-il se laver tous les jours ? Récemment, ce débat a échauffé les esprits sur TikTok lorsqu’une Américaine a avoué ne prendre que 2 douches par semaine.

C’est bien connu : TikTok est un réseau social où certaines personnes n’hésitent pas à faire preuve de virulence ou à déverser un torrent de critiques, pour diverses raisons injustifiées et stériles.

Récemment, Allison McCarthy, une tiktokeuse américaine de 27 ans, en a fait les frais. Dans l’une des vidéos, la jeune femme a avoué ne prendre que deux douches par semaine. Une habitude qui a choqué un grand nombre d’internautes, et qui lui a valu des commentaires odieux.

«J’ai récemment découvert que je suis, apparemment, une personne dégoûtante», a-t-elle indiqué dans son clip qui a récolté des millions de vues. «Je ne prends ma douche que deux fois par semaine et je ne comprends pas pourquoi les gens trouvent ça dégoûtant».

Une hygiène corporelle qui ne passe pas sur TikTok

Celle qui travaille dans le domaine de la santé se lave deux fois par semaine pour pouvoir se laver le corps et les cheveux en même temps.

«Si je prends une douche, je me lave les cheveux. Pourquoi devrais-je prendre une douche et ne pas me laver les cheveux. Mais le fait est que je ne veux pas me laver les cheveux tous les jours», a-t-elle expliqué.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son hygiène corporelle a échauffé les esprits :

«Ce n’est pas possible que tu publies ce genre d’informations sur toi-même», «La quantité de personnes qui ne se lavent pas dans ces commentaires…c’est triste», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

Une chose est sûre : la palme du commentaire le plus venimeux est attribuée à cet internaute : «Elle n’a littéralement aucune excuse pour ne pas se doucher, elle a une routine de soins de la peau, une routine de gym, elle travaille comme infirmière», a-t-il écrit.

De son côté, Allison s’est empressée de clarifier la situation : «J’ai reçu beaucoup de haine sur mon autre vidéo où je disais que j’allais à la salle de sport trois à quatre fois par semaine – ce qui, de manière réaliste, est plutôt trois. Dans ce cas-là, je me douche quand je vais à la salle de sport, c’est-à-dire trois fois par semaine», a détaillé la technicienne dont la mission est de faire tourner les machines.

Avant d’ajouter : «Je n’avais pas compris qu’autant de personnes auraient une opinion aussi forte à ce sujet. Beaucoup de gens m’ont contacté et m’ont envoyé des messages privés pour me dire qu’ils étaient heureux que j’en parle et qu’ils n’étaient pas seuls. Je suis heureuse d’avoir pu aider les autres à ne pas se sentir honteux ou mal dans leur peau ».