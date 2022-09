À 80 ans, voici « l'homme le plus sale du monde », il ne s'est pas lavé depuis... 60 ans

Au sud de l’Iran, il est possible de rencontrer celui qui est surnommé « l’homme le plus sale du monde ». Âgé de 80 ans, Amoo Hadji ne s’est pas lavé depuis 60 ans.

S’il vous arrive de vous sentir sale parce que vous n’avez pas pris de douche depuis plusieurs jours, rassurez-vous : il existe bien pire que vous. Amoo Hadji est un homme originaire du sud de l’Iran qui est âgé de 80 ans et qui est célèbre pour… sa saleté.

À voir aussi

Crédit photo : @carlos_ajtz

En effet, l’homme ne s’est pas lavé depuis 60 ans et a hérité du titre de « l’homme le plus sale du monde ».

L’homme le plus sale du monde vit en solitaire

Amoo Hadji aurait fait le choix de vivre loin des autres et de ne plus se laver depuis ses 20 ans. 60 ans plus tard, il ne peut plus le cacher : sa barbe crasseuse et sa peau marron sont une preuve que sa peau n’a pas été lavée depuis très longtemps.

Crédit photo : @carlos_ajtz

Si l’on ne sait pas beaucoup de choses sur les occupations d’Amoo Hadji, nous savons qu’il aime passer du temps seul dans la nature. En plus de cela, il a la particularité de fumer la pipe, qu’il remplit non pas de tabac mais d’excréments d’animaux séchés qu’il trouve dans la nature. Certains villageois ont essayé de l’aider en lui apportant de l’eau potable et des repas, en vain : l’homme préfère boire l’eau de pluie et manger des animaux en décomposition, comme des porc-épics.

Amoo Hadji a un fort système immunitaire

Si cet homme a beaucoup été critiqué sur internet pour son manque d’hygiène, faut-il vraiment se laver tous les jours pour être propre ? Rien n’est moins sûr selon les dermatologues, qui affirment qu’il serait déconseillé de se laver tous les jours, car cela agresserait la peau et la rendrait plus sèche.

Crédit photo : @carlos_ajtz

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Amoo n’a pas de problème de santé lié à son manque d’hygiène. Vivre ainsi lui a permis de développer un système immunitaire très fort qui lui permet de vaincre les virus et les maladies. Cependant, l’homme souffre de trichinose, une maladie qui s'attrape lorsque l’on mange de la viande crue.

Si l’Iranien vit à l’écart comme un ermite, c’est en partie parce qu’il ne se lave pas, mais aussi par choix. En effet, il aurait décidé de vivre de cette façon suite à une déception amoureuse. Ce mode de vie pourrait donc provenir d’un choc psychologique et émotionnel, ou être tout simplement un autre moyen de vivre sa vie.