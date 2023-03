Les personnes qui n'ont pas encore eu le Covid n'auraient pas d'amis, selon un médecin coréen

Dans une publication postée sur Facebook, un médecin coréen a affirmé que les personnes qui n’ont pas encore été touchées par le Covid-19 n’auraient pas d’amis. Une affirmation qui a créé une vive polémique.

Depuis l’apparition du Covid-19 dans le monde en 2020, nous sommes très nombreux à avoir été touchés au moins une fois par la maladie. Cependant, il existe encore des personnes qui n’ont jamais contracté le virus et selon un médecin coréen, il existerait une raison à cette immunité.

Selon le professionnel de santé, les personnes qui n’ont pas encore eu le Covid-19 n’auraient tout simplement pas d’amis.

“Les adultes qui n’ont pas encore été infectés par le Covid-19 sont ceux qui ont des problèmes interpersonnels”, a déclaré Ma Sang-huyk, vice-président de la Koean Vaccine Society, dans un post publié sur Facebook le 16 mars.

L’annonce a fait polémique

Après avoir reçu de nombreuses critiques, la publication a été supprimée du réseau social. Quelques jours après cette annonce polémique, le médecin a tenté de se justifier en affirmant que ses propos étaient “métaphoriques”.

“C’était pour souligner à quel point il est difficile pour quiconque d’éviter le virus dans une situation où il y a un taux élevé de cas confirmés dans la région”, a-t-il déclaré.

En Corée du Sud, le nombre total de cas de Covid-19 a dépassé la barre des 10 millions ce mercredi 22 mars, touchant environ 20% de la population. On observe également une augmentation des cas graves et des décès dans le pays et les salons funéraires ainsi que les crématoriums sont actuellement bondés. Une situation difficile qui explique à quel point l’annonce de ce médecin n’a pas été appréciée dans le pays.