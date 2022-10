L'Espagne annonce un gros changement sur les restrictions concernant le Covid-19

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, l’Espagne avait mis en place des règles très strictes concernant les voyageurs désirant entrer sur le territoire. Depuis aujourd’hui, ces dernières sont levées.

Crédit : MasterLu / iStock

En effet, le gouvernement espagnol vient d’apporter des changements majeurs à propos des restrictions de voyage mis en place en 2020 dans le but de limiter la propagation du virus dans le pays et ainsi protéger sa population. Pour un grand nombre de voyageurs souhaitant séjourner en Espagne, ces mesures avaient causé énormément de difficultés au moment de passer la frontière. Il fallait notamment présenter une preuve de vaccination ou un test Covid-19 négatif lors des contrôles.

L’Espagne était l’un des derniers pays européens à appliquer des restrictions aussi strictes aux voyageurs étrangers. Grâce à cette bonne nouvelle, il sera désormais bien plus facile de visiter le pays, et quand on sait que cette destination est l’une des plus populaire d’Europe, cela devrait ravir beaucoup de personnes. « À compter du 21 octobre 2022, les restrictions concernant le test Covid-19 et le certificat de vaccination seront levées » peut-on lire sur le site Web de l'office du tourisme espagnol.

Crédit : Meinzahn / iStock

Certaines restrictions restent en vigueur

Si les mesures concernant l’entrée en Espagne sont terminées, ce n’est pas le cas de toutes les règles à propos du Covid-19. Par exemple, il est toujours obligatoire de porter un masque facial dans les transports publics et à l'intérieur des avions. Idem pour toute personne âgée de plus de six ans si elle se rend dans un hôpital, un centre médical, une maison de retraite ou tout autre établissement de santé tel que les dentistes et les opticiens. En revanche, les masques ne sont pas obligatoires dans les aéroports, les ports ou les gares.

