“Libérez mes chats !” : un couple harcelé par une voisine qui les soupçonne d'avoir mangé son chat

Dans l’Isère, un couple d’origine vietnamienne vit un enfer à cause d’une de leur voisine qui ne cesse de les harceler depuis quatre ans. Cette dernière les accuse de voler ses chats afin de les manger.

Une situation invivable ! Dans la tranquille bourgade de Saint-André-le-Gaz, dans l’Isère, une habitante s’affaire à perturber continuellement le quotidien de ses voisins d’origine vietnamienne. Depuis quatre ans et la disparition de son chat, elle les soupçonne de l’avoir volé pour… le manger.

“Ça fait quatre ans que ma voisine a perdu son chat. Elle croit, comme je suis asiatique, que c’est nous qui l’avons attrapé et qu’on l’a mangé. Depuis, elle vient tout le temps, tous les jours, plusieurs fois du matin au soir pour chercher son chat”, raconte Mme Le auprès du Dauphiné Libéré.

En effet, comme le montrent les nombreuses images de caméras de vidéosurveillance, installées sur leur propriété avec des détecteurs de mouvement, leur voisine vient jusqu’à leur portail pour crier : “Libérez mes chats !”. De jour comme de nuit, plusieurs fois par jour, qu’il soit 6h ou 22h, elle vient faire un boucan monstre devant leur résidence.

Face à ce harcèlement infernal, Mme Le confie avoir averti la mairie et déposé deux plaintes auprès de la gendarmerie. Sauf que tant que leur voisine ne pénètre pas sur leur propriété et ne met personne en danger, compliqué de l’interdire de s’approcher. La maire et un conciliateur de justice ont bien tenté de régler ce conflit, en vain.

Au grand dam de Mme Le qui confie devoir prendre des médicaments pour dormir alors qu’elle et son mari travaillent tous les jours : “C’est très fatiguant pour nous”.

L'octogénaire atteinte de troubles cognitifs ?

Interrogée par le Dauphiné Libéré, la voisine reste campée sur ses positions. Elle est persuadée que le couple s’affaire à tuer les chats de leur quartier afin d’en faire leur repas : “Tous les jours, ils mettent des appâts derrière leur maison pour les attraper. S’ils arrêtent de les capturer, je ne viendrais plus. En attendant, je vais les réclamer et quand je le fais, ils reviennent à chaque fois”.

Pour Mme Le, l’explication est toute autre : “Je suis sûre qu’elle est raciste, elle ne vient que chez nous, qui sommes vietnamiens, jamais chez les autres voisins”. Raciste et visiblement atteinte de problèmes psychologiques, comme le révèle le neveu de la dame aux chats, qui avaient conseillé au couple de porter plainte.

En effet, le neveu serait en rupture avec l’octogénaire, comme le reste de sa famille. Pour le conciliateur de justice, Jean-Louis Picano, il n’y a pas vraiment de doutes quant à la santé mentale de la dame aux chats tant le conflit semble insolvable : “Elle souffre à mon avis de troubles cognitifs”.

Selon Le Dauphiné Libéré, l’octogénaire a été hospitalisée sous contrainte pendant une courte durée, sans grande évolution. Impuissants, le couple Le a donc décidé de médiatiser son histoire puisque depuis quatre ans, aucun autre chat n’a été signalé comme disparu, car ils reviennent toujours.