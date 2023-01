Nord : un couple et ses six enfants ont été obligés de démolir leur maison à cause... des travaux du voisin

Dans le Nord de la France, un couple a été obligé de démolir sa maison à cause des travaux effectués par un voisin, qui ont touché les fondations du logement. Sans le soutien de son assurance, le couple doit désormais rembourser 42 000 euros à la mairie.

Bien qu’il soit courant d’avoir des relations conflictuelles avec ses voisins, le problème de cette famille dépasse tout ce que l’on peut imaginer. En août 2021, Carole et Thierry ont acheté une maison qu’ils ont entièrement rénovée pour vivre avec leurs six enfants.

Cependant, quelques mois après leur emménagement, leur voisin a commencé à faire des travaux. Il a fait venir une grue sur le terrain à côté de chez eux et a creusé un trou de 3 mètres de profondeur sur 100 m2, dans le but de construire deux immeubles.

Crédit photo : iStock

Malheureusement, les travaux ont touché les fondations de la maison de Thierry et Carole, et des fissures sont rapidement apparues dans le logement.

« En faisant ce trou, il a tapé dans les fondations de notre maison, a expliqué Carole. Et il nous a dit : ''C’est bon, j’ai un permis de construire. Je sais ce que je fais. C’est mon travail, ça va aller !'' Et finalement, est arrivé ce qui est arrivé. »

La maison a été démolie

Au fil du temps, la maison du couple est devenue tellement instable qu’elle menaçait de s’effondrer à tout moment. La famille n’a pas eu d’autre choix que de faire démolir sa maison, au prix de 42 000 euros.

« On m’a ruiné ma vie aujourd’hui, on est sans mots. On est désarmés face à cette situation », a confié Carole.

Crédit photo : iStock

Le couple a décidé de porter plainte contre son voisin à l’origine des travaux, et la justice lui a donné raison puisque l’homme a été condamné à verser 350 000 euros de dédommagement. Cependant, ce dernier s’est déclaré insolvable. En plus de cela, Carole et Thierry n’ont rien eu de la part de leur assurance, car ils avaient souscrit à un contrat multirisque habitation qui ne possédait pas la « garantie effondrement ».

Ils doivent rembourser 42 000 euros

Pour couronner le tout, la mairie du village réclame désormais au couple les 42 000 euros qui ont été avancés pour démolir la maison.

« Ce n’est pas une dépense communale et je ne peux donc pas la comptabiliser avec les dépenses de la commune. C’est révoltant qu’il n’y ait aucune indemnisation des assurances et nous soutiendrons toujours le couple dans ses démarches judiciaires, mais il faut bien que la mairie soit remboursée », a déclaré Joël Perrache, le maire du village.

Crédit photo : iStock

Cette situation est totalement injuste selon la famille, qui est désemparée.

« Il y a énormément de colère. 42 000 euros, c’est une grosse somme, mais ce n’est rien à côté de ce qu’on vient de perdre, parce qu’on parle d’une maison complète », a regretté Thierry.

Une pétition a été mise en ligne par le couple qui souhaite retarder le remboursement des 42 000 euros, dans l’espoir de trouver une autre solution. Aujourd’hui, la pétition a rassemblé plus de 200 signatures, et une délibération pourrait avoir lieu lors de la prochaine réunion municipale.

« Nous voulons mobiliser l’opinion publique, la mairie de Pecquencourt et les politiques qui voudraient bien nous aider, a déclaré Thierry. Il ne nous reste que ça. »