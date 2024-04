« Mais t'es pas net » : 7 ans après la vidéo culte, Baptiste va porter la flamme olympique aux JO de Paris

“Mais t’es pas net” : vous vous souvenez sûrement de cette vidéo culte qui a fait le tour d’internet en 2017. Des années plus tard, à la suite d’une pétition qui a récolté près de 275 000 signatures, Baptiste va revenir pour… porter la flamme olympique.

Souvenez-vous : il y a des années, en 2017, une vidéo est rapidement devenue virale sur internet. Diffusée en live sur Facebook, on pouvait voir un certain Baptiste dans sa chambre, en caleçon, jouant avec un petit feu improvisé. L’adolescent se filmait quand sa mère faisait irruption dans sa chambre, lançant une phrase devenue culte : “Mais ça va pas Baptiste qu'est-ce que tu fais ? Mais t’es pas net !”, à laquelle le jeune homme avait répondu : “Mais si j’suis très net”.

Cette vidéo est tellement restée dans les esprits qu’une pétition a circulé à l’approche des JO de Paris 2024 intitulée : “Pour que Baptiste allume la flamme olympique des JO 2024 à Paris”. Pour répondre à cette initiative pleine d’humour, près de 275 000 personnes ont signé la pétition.

Baptiste va porter la flamme olympique

Mais contre toute attente, les espoirs des signataires ont été entendus puisque Baptiste va bel et bien porter la flamme olympique. L’annonce a été faite par le compte officiel des JO sur les réseaux sociaux.

“Nous aussi on est très nets ! D’une étincelle dans sa chambre d’adolescent jusqu’à devenir l’un des porteurs de la flamme des Jeux Olympiques de Paris 2024. Bienvenue dans l’aventure Baptiste !” peut-on lire sur X.

Nous aussi on est très nets.

D'une étincelle dans sa chambre d'adolescent jusqu'à devenir l'un des porteurs de la flamme des Jeux Olympiques de #Paris2024

Bienvenue dans l'aventure Baptiste ! pic.twitter.com/Y75aorhjE8 — Paris 2024 (@Paris2024) April 10, 2024

Fin 2021, Baptiste Moirot, de son vrai nom, était réapparu dans les médias pour revenir sur cette vidéo qui avait fait le tour du pays et donner plus d’explications.

“J’avais un train à prendre à 5h et il n’est pas passé, a-t-il expliqué. Du coup, je suis rentré chez moi et j’ai dormi jusqu’à 18h. Sauf que je me levais à 4h le lendemain, il fallait vraiment que je dorme. J’ai décidé de prendre deux somnifères et pendant ce temps-là, je me suis dit “Je vais prendre ma douche”. Et c’est à ce moment-là que les somnifères ont commencé à faire effet. Dans ces somnifères, qui sont de niveau 3, il y a beaucoup d’effets secondaires. Après, c’est devenu un peu flou dans mes souvenirs. Je me souviens juste avoir mis du pétrole dans la tasse avec du kevlar et j’ai fait du feu.”

La suite de l’histoire est désormais connue de tous et Baptiste risque encore de faire parler de lui cet été.