Marié à six femmes, cet homme projette d'avoir un bébé avec chacun d'entre elles

Au Brésil, un homme de 37 ans est marié avec six femmes. Projetant d’avoir un bébé avec elles, il envisage l’option d’avoir recours avec une mère porteuse pour qu’aucune de ses femmes ne soit jalouse.

Originaire de São Paulo, Arthur O Urso est un influenceur qui fait souvent parler de lui pour sa situation maritale hors du commun. En effet, il est marié avec six femmes, et avait même été marié à neuf femmes avant de traverser trois divorces l’année dernière.

Aujourd’hui, l’homme de 37 ans est marié avec Luana Kazaki, 27 ans, Emelly Souza, 21 ans, Valquíria Santos, 24 ans, Olinda Maria, 51 ans, Damiana, 23 ans, et Amanda Albuquerque, 28 ans.

Si Arthur est comblé, il envisage de ne pas s’arrêter là et d’avoir des enfants avec chacune de ses six femmes. Sauf que pour ne laisser aucune de ses femmes sur le côté, il a décidé d’avoir recours à une mère porteuse.

“Je ne veux contrarier aucune de mes six femmes en mettant enceinte l’une d’elles et pas une autre, alors on a choisi un mère porteuse”. confie-t-il.

"Ce serait injuste d’avoir un enfant avec une seule”

Déjà papa d’une fille de 10 ans, née d’une précédente relation, Arthur avoue n’avoir jamais connu une telle situation : “C’est la première fois. On est anxieux mais très enthousiastes de réaliser d’avoir tous un bébé ensemble”.

Et comme il a déjà une fille, il aimerait cette fois-ci avoir un fils. Voulant essayer avec chacune de ses femmes, il commencera son plan avec la première d’entre elles, Luana.

Si ses autres femmes sont aujourd’hui d’accord pour se lancer dans cette démarche, elles ne l’étaient pas forcément au début, car elles n’étaient pas la première !

Actuellement, Arthur recherche donc une mère porteuse et est prêt à y mettre le prix si nécessaire. Si l’option de la mère porteuse n’aboutit pas, il pourrait alors envisager l’adoption.

Le rêve d’Arthur a toujours été d’être marié à 10 femmes et d’avoir un enfant avec chacune d’elles : “L’amour que je ressens pour chacune d’elles est le même pour toutes, ce serait injuste d’avoir un enfant avec une seule, ou seulement deux d’entre elles”.

Initialement marié avec Luana, le couple, échangiste à l’origine, a décidé d’ouvrir sa relation à d’autres personnes. En réalité, Arthur n’est pas vraiment “marié” avec les autres femmes car la polygamie est interdite au Brésil.

Mais le fonctionnement du ménage est bien similaire à de la polygamie, ou à du polyamour. Arthur a même mis en place un système de rotation pour les affaires sexuelles avec chacune des femmes, pour qu’il y ait un équilibre entre toutes.

Un système qui lui enlève parfois du plaisir car il reconnaît que ce devoir conjugal est plus une obligation qu’une envie : “Parfois, j’ai l’impression de devoir faire l’amour à cause de l’agenda, et non par plaisir. Il arrive que je pense à une autre quand je fais l’amour à l’une”.

Une activité conjugale qui nourrit néanmoins son activité professionnelle car Arthur possède un compte OnlyFans, avec ses femmes évidemment, sur lequel il donne des conseils sur ses pratiques sexuelles.