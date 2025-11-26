McDonald's va mettre en vente des jouets pour chiens avec ses menus, une première mondiale

En France, il sera bientôt possible de commander des burgers chez McDonald’s accompagnés… de jouets pour chiens ! Une opération inédite et une première mondiale.

Il y a quelques mois, McDonald's a fait sensation auprès de ses clients en dévoilant un menu original pour célébrer le retour de la série "Mercredi". Mais ce n'est pas tout ! L'enseigne de restauration rapide va commercialiser des produits inédits en France, ce qui sera également une première mondiale. Dès ce jeudi 27 novembre, McDonald’s va lancer l’opération “Happy Doggy” : l’enseigne va mettre en vente des jouets pour chien, en plus de ses traditionnels menus.

Les jouets pour chiens seront inspirés des produits phares de l’enseigne de restauration rapide. On retrouvera des jouets en forme de chausson aux pommes (Chauss’Pom) et de sundae (Sundae’Ball) ou encore le Fly’Bun, un frisbee en forme de pain burger. Il sera également possible d’acheter un jouet en forme de cornet de frites exclusivement via l’application McDo +.

Crédit photo : McDonald's

Des jouets pour chiens chez McDonald’s

Pour avoir l’un de ces jouets, vous devrez impérativement commander un menu Maxi Best Of. Comme l'explique Sud Ouest, l’offre concerne tous les sandwichs de McDonald’s tant qu’ils sont commandés dans l’un de ces menus. Notez que vous devrez payer un supplément de 3,50 euros en plus du prix du menu pour avoir le jouet.

Ces produits seront disponibles dans tous les restaurants McDonald’s de France. Comme le rappelle l’enseigne au Parisien, les chiens restent toutefois interdits dans les restaurants, hormis les chiens d’assistance et les chiens-guides.

Des produits limités

Le jouet en forme de cornet de frites sera disponible dès ce jeudi et jusqu'au 1er décembre en exclusivité sur l’application. Les trois autres jouets seront quant à eux disponibles uniquement en magasin dès le 2 décembre et jusqu’à épuisement des stocks.

Vous savez ce qu’il vous reste à faire pour vous régaler tout en faisant plaisir à votre animal de compagnie !