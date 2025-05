Sète : une grenade explose dans les mains d'un enfant, le vendeur pensait que c'était un jouet

Sur le marché aux puces de Sète, un enfant a acheté ce qu’il pensait être un jouet à un vendeur. Mais en saisissant l’objet, celui-ci a explosé. Il s’agissait en fait d’une grenade à plâtre.

Un incident est survenu sur le marché aux puces de Sète ce dimanche 4 mai, dans la matinée. Un petit garçon de 12 ans, accompagné de sa mère, a acheté ce qu’il pensait être un jouet à un vendeur. Cependant, ce n’était pas du tout le cas puisque l’objet en question était en réalité… une grenade à plâtre.

Crédit photo : iStock

Ces grenades contiennent une faible dose d’explosif et sont généralement utilisées par les militaires dans le cadre de leur entraînement. Elles éjectent du plâtre quand elles sont dégoupillées. Bien qu’elles soient moins puissantes que les grenades ordinaires, elles peuvent provoquer des blessures corporelles.

La grenade explose

Aux alentours de 11 heures, la grenade a malheureusement explosé dans les mains de l’enfant. Une forte détonation a secoué le quartier et les personnes présentes sur le marché.

“La déflagration a été violence lorsqu’il a tiré sur le fil”, “J’étais juste à côté, à deux mètres de lui. La détonation était impressionnante”, ont témoigné les passants à La Dépêche.

Crédit photo : iStock

L’enfant a reçu des projections de plâtre et a été blessé aux mains, aux yeux et au ventre. Il a été pris en charge rapidement par les pompiers et un médecin et a été conduit à l’hôpital pour des examens. Par chance, il ne souffre que de blessures mineures.

Une enquête ouverte

Mais comment une grenade est-elle arrivée dans les mains d’un enfant ? En menant l’enquête, la police a découvert que le vendeur lui-même pensait que la grenade était un jouet. Pour rappel, il existe des objets qui n'ont pas le droit d'être vendus sur les vide-greniers et les marchés, et qui peuvent vous exposer à 45 000 euros d'amende.

“L’enfant nous a expliqué qu’il l’avait achetée pour 1 euro à un vendeur présent sur le marché. Le vendeur a, par la suite, confirmé cette vente”, a expliqué Eric Perriguey, chef de la police municipale de Sète, au Parisien.

Une enquête est en cours afin de déterminer la provenance de la grenade, dont la vente est interdite et passible de poursuites.