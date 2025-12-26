Son passage au McDrive vire au drame : il meurt écrasé entre la fenêtre de sa voiture et le guichet

Ce mardi 23 décembre, un Américain de 69 ans a connu une mort peu commune lors de son passage à un McDrive, après s’être retrouvé coincé entre sa voiture et le guichet.

Théoriquement, passer une commande au McDrive est une formalité, même s’il faut parfois bien tendre les bras pour récupérer son repas. On est loin d’imaginer que ce geste pourrait devenir fatal.

Ce mardi 23 décembre, un drame incompréhensible s’est déroulé dans un établissement McDonald’s de la ville de Grand Island, aux États-Unis. Un homme âgé de 69 ans s’est rendu au Mc Drive de l’enseigne vers 10h30 pour passer une commande.

Crédit photo : iStock

Le sexagénaire s’est penché par la fenêtre de son véhicule afin de payer sa commande. Mais il s’est retrouvé coincé entre le cadre de sa portière et le guichet du McDonald’s selon la police locale.

Un “accident bizarre”

À l’arrivée des policiers et des pompiers, l’homme était toujours bloqué. Après avoir été dégagé, il a été transporté aux urgences où il a finalement succombé à ses blessures.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises de cet « accident bizarre », comme l’a qualifié la police.

« Il semblerait que la victime ait ouvert la portière pour se pencher davantage par la fenêtre afin de payer. Nous ignorons si le véhicule a fait un bond en avant ou ce qui s’est réellement passé, mais il s’est retrouvé coincé entre le cadre de la portière et le comptoir du guichet de service au volant. ».

Crédit photo : iStock

Le sexagénaire était seul à bord de sa voiture lors des faits. D’après les forces de l’ordre, un employé de McDonald’s est sorti pour tenter de lui porter secours et s’est blessé en passant par le côté passager. Il a été transporté à l’hôpital mais son état n’était pas préoccupant.