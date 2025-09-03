McDonald's lance un menu original pour célébrer le retour de la série culte «Mercredi»

Alors que la deuxième partie de la saison 2 de «Mercredi» est sortie sur Netflix, McDonald’s propose un menu unique s’alliant parfaitement à l’ambiance macabre de la série.

Réalisée par Tim Burton, la série «Mercredi» a conquis le monde entier avec sa première saison. Le 6 août, les quatre premiers épisodes de la saison 2 ont été diffusés sur Netflix et les fans ont pu retrouver Jenna Ortega dans le rôle de Mercredi Addams. Il a ensuite fallu faire preuve de patience pour voir la suite puisque la seconde partie de la saison 2 est enfin disponible depuis le 3 septembre !

Crédit photo : Netflix

Pour promouvoir la suite de la saison, McDonald’s s’associe avec Netflix pour lancer un menu original et inédit en lien avec l’univers de la série «Mercredi». De quoi se régaler devant votre série favorite !

Un menu unique chez McDonald's

Afin de plonger les fans dans l’univers de L'Académie Nevermore, McDonald’s propose dans ses restaurant, du 2 au 22 septembre, un menu Maxi Best Of™ « M x Mercredi » en édition limitée qui comprend : un McFlurry KitKat® au coulis saveur myrtille, un Fanta® saveur fruits des bois sans sucre ainsi qu’un Dark Sundae au coulis saveur myrtille.



Crédit photo : McDonald's

Pour accompagner vos McNuggets™, vous pourrez également savourer une nouvelle sauce noire inédite, la Black Tears Pepper Sauce.

Crédit photo : McDonald's

En plus de cela, McDonald’s propose quatre figurines à collectionner, représentant les personnages emblématiques de la série : Mercredi, Enid, Pugsley et La Chose (Durée limitée. Produit disponible dans la limite des stocks. Une figurine par menu jusqu'à épuisement des stocks . Voir détails du menu Maxi Best 0f™ « M x Mercredi » et conditions sur wwwmcdonalds.fr. © 2022 MGM. MERCREDI TM Tee & Charles Addams Fondation. © 2025 MGM).

Crédit photo : McDonald's

Crédit photo : McDonald's

Sur l’application McDo+, vous retrouverez également deux patchs adhésifs inspirés des univers de Nevermore et de McDonald’s.

Une sortie idéale pour célébrer la rentrée et l’arrivée de la suite des aventures de Mercredi Addams, avec un repas original et gourmand !