Vous avez toujours rêvé d'avoir un dinosaure à la maison ? Ce parc à thème revend ses statues grandeur nature

En Normandie, le Raptor Park a fermé ses portes le 6 septembre dernier. Pour se débarrasser de ses biens, une vente aux enchères a été organisée, mettant en vente des figurines, des jeux, du mobilier… et des statues géantes de dinosaures.

Le Raptor Park est un parc à thème sur les dinosaures qui a ouvert l’été 2016 à Lingreville, en Normandie. Avec une surface de 8 000 m2, il attirait les petits comme les grands qui souhaitaient admirer ces créatures aujourd’hui disparues de la surface de la Terre.

Crédit photo : Rois & Vaupres Enchères

Cependant, le parc a été placé en liquidation judiciaire le 6 septembre dernier et a été contraint de fermer ses portes, faute de repreneur.

Une vente aux enchères insolite

Suite à la fermeture de l’établissement, une vente aux enchères a été organisée et plus de 300 lots ont été proposés. Des statues de dinosaures de plusieurs mètres de hauteur étaient mises en vente, comme un vélociraptor de 2 mètres, d’une valeur estimée à 200 euros.

Les personnes intéressées pouvaient également se procurer un tyrannosaure de 10 mètres de long et 4 mètres de haut ainsi qu’un carnotaurus à taille réelle, tous les deux à 10 000 euros.

« Bien sûr, nous souhaitons attirer des professionnels du tourisme et du loisir souhaitant agrémenter leurs propres parcs de jeux, mais également des particuliers. Pour les petits dinosaures, par exemple, on espère vraiment que certains enfants en profiteront pour meubler leur chambre. Il y a également des fausses plantes et surtout les rollers. Nous en avons plus de 1000 en stock et nous les vendrons à la paire », a expliqué Florence Rois, commissaire de justice de la maison Rois et Vauprès, qui organise la vente.

En plus des dinosaures géants, des petites figurines en résine étaient proposées, estimées entre 30 et 40 euros, ainsi que tous les biens du parc : tables, chaises, plantes artificielles, décorations, minigolf et des bornes de jeux d’arcade sur le thème des dinosaures.