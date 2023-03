Elle pense avoir gagné 600 000 euros, mais le message qu'elle reçoit de la Française des jeux brise ses rêves

Dans l’Oise, une quinquagénaire croit remporter plus de 600 000 euros grâce à des jeux en ligne, mais apprend par la Française des Jeux qu’il s’agit d’un bug d’affichage.

Depuis trois ans, Murielle, une habitante de l’Oise, ne décolère pas. Cette dernière pensait avoir gagné plus de 600 000 euros grâce à des jeux en ligne. Le hic ?

Pour la Française des Jeux, il s’agit tout simplement d’un bug d’affichage et ne considère pas la quinquagénaire comme une «vraie gagnante», rapportent nos confrères d’Actu.fr. Un énorme coup dur pour la joueuse originaire de Cambronne-lès-Clermont.

Comme le précise le site d’information, Murielle utilise le site mobile de la FDJ depuis une dizaine d’années. Ses jeux préférés ? Le Solitaire, le Cash et le Loto.

Son quotidien bascule en octobre 2019 lorsque la mère de famille rencontre des difficultés financières. À l’époque, Murielle accumule les tirages gagnants - 50 €, 100 €, 50 €, 100 € - en jouant un Cash.

Mais sa joie est de courte durée lorsqu’elle s’aperçoit que l’argent ne figure pas sur son compte FDJ.

«Sur le chat en ligne, on m’a indiqué devoir porter réclamation au Service Clients, par courrier postal, en indiquant un certain nombre d’éléments dont les numéros de parties, ou à défaut, les dates et les heures auxquelles les parties ont été jouées. Je pensais que tout était notifié et tracé sur mon compte», explique Murielle à Actu.fr.

Comme ses preuves sont insuffisantes, cette dernière n’a pas d’autre choix que d’abandonner ses supposés gains, et décide de prendre des précautions : «J’avais pris l’habitude de faire des captures d’écran de chacune des grilles qui sortaient de mes jeux après. Au cas où !».

«La FDJ joue avec les émotions de ses clients»

Quelques jours après cette déconvenue, Murielle prend sa revanche en remportant de très gros gains : «un premier de 100 000 euros avec le numéro 33 le 27 octobre à 13h51, un deuxième de 510 euros avec les numéros 12 et 33 le 31 octobre à 18h04, et enfin, un troisième de 500 000 euros !».

Contre toute attente, l’argent n’apparaît pas sur son compte. Face à cette situation, la quinquagénaire contacte le service client de la FDJ : «Une conseillère m’a précisé que si j’avais vu un numéro gagnant, c’est que j’avais bien remporté la somme associée».

Confiante, elle envoie un courrier de réclamation avec les preuves à la Française des jeux. Mais l’euphorie cède sa place à l’incompréhension lorsqu’elle reçoit la réponse tant attendue.

«Vous avez pu remarquer une incohérence d'affichage de l'animation de votre jeu. Celle-ci a pu vous laisser penser à un gain qui n'est pas attaché à votre unité de jeu et nous le regrettons sincèrement. Nous vous rappelons que le caractère gagnant ou perdant de votre partie ainsi que le montant du gain correspondant peuvent être consultés en ligne à tout moment via votre historique de jeu sur votre compte FDJ, conformément à notre règlement de jeu», peut-on lire dans le mail envoyé par la FDJ à Murielle.

Mais ce n’est pas tout ! La joueuse est invitée à consulter l’article 13.3 du règlement qui stipule que «le joueur s’engage à ne pas exploiter toute erreur, anomalie, virus, bug, interruption, dysfonctionnement, défaut ou incohérence détecté dans les logiciels, les systèmes ou les données affichées à son avantage».

Vous l’aurez compris, Muriel n’a jamais touché ses gains : «C’est de l’abus de confiance. Ils font ce qu’ils veulent ! La Française des Jeux joue avec les émotions de ses clients sous couvert de problèmes techniques».