À 14 ans, on lui demande un CV pour son stage de 3e ! Sa maman en créé un avec humour, il devient viral

En recherche d’un stage d’observation de 3ème, un jeune homme de 14 ans a été confronté à une entreprise qui lui a demandé… son CV. Indignée, sa mère lui en a créé un qui est rapidement devenu viral.

Chercher un stage d’observation de 3ème n’est pas toujours une chose facile. On ne sait pas toujours ce que l’on veut faire, on n’a aucune expérience professionnelle et on redoute le fait de sortir de l’école. Si certaines entreprises accueillent les jeunes collégiens à bras ouverts pour leur faire découvrir leur métier, d’autres sont plus pointilleuses.

Récemment, un jeune collégien de 14 ans en a fait l’expérience. Alors qu’il cherchait son stage d’observation, une entreprise lui a demandé… son CV.

Crédit photo : iStock

Elle crée un CV pour son fils de 14 ans

Perdu, le jeune homme a demandé de l’aide à sa mère, Florence Corbet, qui s’est tout de suite indignée de la situation. À 14 ans, son fils n’avait évidemment aucune expérience professionnelle et il était impossible pour lui de rédiger un CV. Pour répondre à l’entreprise, Florence Corbet a créé un CV pour son fils qu’elle a posté sur LinkedIn.

« Vous savez quoi ? C’est la première fois que j’écris sur LinkedIn (et peut-être la dernière), mais là, quand même… Mon fils de 14 ans cherche son stage d’observation de 3ème et on lui demande son CV. Sérieux, les gars ??? Vous en aviez un de CV, vous, à 14 ans ? », a-t-elle écrit sur le réseau social.

Partagé sur le réseau social, le CV a beaucoup fait réagir. Avec humour, la mère de l’adolescent a retracé le parcours de vie de son fils en détaillant ses « plus grandes réalisations ». L’intitulé du CV ? « Devenir un adulte sympa dans un monde pas trop con ».

L’apprentissage de la marche en compétence

Parmi les expériences du jeune garçon, on retrouve l’apparition de ses premières dents et l’apprentissage de la marche. Ses réalisations concernent l’apprentissage du vélo sans roulettes, le prix du meilleur déguisement de Spiderman au carnaval de l’école et l’obtention du titre de champion du monde de la coupe de cheveux la plus improbable. Parmi les compétences, la mère a souligné le « codage de trucs bizarres », le « branchement de câbles », le « rangement de chambre » et le « vidage du lave-vaisselle ».

Crédit photo : Florence Corbet / LinkedIn

Ce CV pas comme les autres n’a pas manqué de faire réagir sur LinkedIn puisque la publication a réuni plus de 1 700 commentaires.

« En diffusant le CV, je voulais dire qu’il y avait des choses exagérées et aider mon fils à trouver un stage. Cela m’a amusée de le faire », a confié Florence Corbet.

Un exemple de CV à prendre avec humour. Si votre enfant est confronté à ce genre de demande, il est conseillé de ne pas se focaliser sur le CV mais sur la lettre de motivation, qui est bien plus importante et qui reflète la personnalité et les envies de l’adolescent. Dans cette lettre, n’oubliez pas de parler de ses activités extrascolaires, ses passions, ses ambitions et ses centres d’intérêt.