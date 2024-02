Un quinquagénaire britannique a récemment confié pourquoi il n'accepterait jamais l'argent offert par sa sœur.

Les querelles de familles sont parfois si fortes que les rancunes restent tenaces.

Et lorsque la fierté s'en mêle, ces histoires en apparence anodines peuvent vite s'envenimer et déclencher de véritables guerres familiales.

Dans beaucoup de cas, ces brouilles atteignent même un tel paroxysme que certains finissent par couper les ponts de manière définitive avec leurs proches.

Il refuse l'argent de sa sœur qui vient de gagner des millions, car ils sont brouillés depuis 20 ans

Glenn Noon a vécu ce genre d'histoires de famille, à la fois tristes et douloureuses.

Depuis des années, ce quinquagénaire britannique, père de 4 enfants, est fâché avec sa sœur Debbie, à tel point qu'il refuse aujourd'hui l'aide financière de cette dernière, qui vient pourtant de décrocher le jackpot à l'EuroMillions.

Comme il l'explique dans les colonnes du Mirror, ce père de 4 enfants ne veut plus entendre parler de sa sœur et de son mari Richard. Le couple, qui vient de fêter ses 30 ans de mariage, a récemment remporté un jackpot de 61 millions de livres (soit 71 millions d'euros environ). Une fortune qu'ils aimeraient notamment partager un peu avec leurs familles et leurs proches.

Mais Glen, âgé de 53 ans, refuse catégoriquement cet argent car il ne parle plus à Debbie, avec laquelle il était pourtant très complice durant l'enfance, en raison d'une sévère dispute survenue 20 ans plus tôt. Depuis, leur relation n'a eu de cesse de se détériorer. Glen raconte même que la dernière fois qu'ils se sont croisés dans un supermarché, Debbie a feint de ne pas le reconnaître alors qu'il faisait ses courses avec son fils autiste. Une attitude qu'il n'a pas oubliée et qu'il n'a jamais pardonnée à sa sœur, d'un an son aînée.

Il est donc hors de question pour lui aujourd'hui d'accepter de l'argent de la part de Debbie.

« Je ne veux pas un seul centime », déclare-t-il ainsi, affirmant par ailleurs ne ressentir aucune jalousie envers sa sœur.

Âgé de 53 ans, Glen est actuellement dans une situation précaire. Sans emploi, il ne survit que grâce à des allocations et peine à nourrir ses enfants.