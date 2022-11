Pendant sa demande en mariage, un couple perd sa bague de fiançailles à 16 000 € dans le sable

Une photographe a capturé le moment où un couple a perdu sa bague de fiançailles dans le sable lors d'une séance photos de demande en mariage sur la plage.

Crédit : Parise Photography

À voir aussi

Kirsten Durand et Troy Parker, originaires de Vancouver, au Canada, qui gèrent un compte TikTok commun sous le nom de @tandkay021, ont publié une vidéo montrant comment leur séance photos de fiançailles s'est transformée en une recherche de plus de trois heures pour leur bague en diamant, avant que leur photographe, Yakira Parise, ne finisse par trouver le bijou à l'aide d’un cliché qu’elle venait de réaliser.

Le clip, qui a totalisé 23,7 millions de vues, révèle comment leur photographe a capturé le moment exact où la bague s'est envolée de la boîte dans une photo incroyable. Sur cette dernière, on voit la future mariée sauter dans les bras de son fiancé avec excitation, ce qui fait qu'il tombe à terre et que la bague s'envole de sa main avant de retomber dans le sable. Une deuxième image montre l'anneau atterrissant sur le sol à côté des amoureux.

Lorsqu'ils ont tous réalisé que le bijou avait disparu, Yakira, Kirsten et Troy ont commencé à chercher frénétiquement la bague. Kirsten a demandé l'aide de ses sœurs, tandis que la photographe a même demandé à son beau-père de venir avec son détecteur de métaux pour participer aux recherches. Et quand on sait que la bague a été payée 16 000 euros par le mari, on peut comprendre la panique. Finalement, après des heures de recherche, c'est la photographe qui a trouvé la bague après avoir étudié à nouveau ses photos et compris l'endroit exact où elle avait atterri.

Le couple a appelé des proches et un voisin, ils sont arrivés à la plage avec des passoires pour aider à tamiser le sable et trouver la bague en diamant. Pendant ce temps, la photographe a demandé à son beau-père de venir sur la plage avec son détecteur de métaux. « Je me suis souvenue que mon beau-père avait un détecteur de métaux, alors j'ai appelé ma mère et ils sont descendus et nous ont aidés à chercher pendant près de 3 heures. Après deux heures et demie, nous ne l'avions toujours pas trouvé, et nous commencions à avoir froid et à être désespérés » raconte-t-elle.

Crédit : Parise Photography

Crédit : Parise Photography

Crédit : Parise Photography

La bague retrouvée par miracle

Peu de temps après avoir commencé à chercher le bijou, Yakira a réalisé qu'elle avait filmé le moment où Kirsten et Troy avaient perdu la bague en diamant. Heureusement, la photographe a fini par trouver la bague de la mariée après avoir inspecté de près les photos qu'elle avait prises à nouveau. « Quelques minutes après avoir cherché désespérément dans le sable, j'ai vérifié ma caméra pour voir si nous pouvions repérer l'endroit où elle avait atterri. Finalement, je l'ai trouvée en tamisant le sable avec mes mains, je pouvais à peine y croire ! J'étais si incroyablement soulagée et reconnaissante » a-t-elle confié.

Crédit : Parise Photography

Crédit : Parise Photography