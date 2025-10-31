Personne n'a jamais réussi à traverser cette maison hantée « sadique » où les participants doivent signer une décharge de 40 pages

Dans le Tennessee, aux États-Unis, le McKamey Manor est une maison hantée qui vous promet une expérience horrifique extrême. Une attraction controversée qui fait carrément l’objet d’une pétition.

Halloween oblige, la tendance à l’horreur est à son apogée en cette période de l’année. Et si vous souhaitez vivre une expérience horrifique extrême, pourquoi ne pas essayer le McKamey Manor ?

Situé dans le Tennessee, aux États-Unis, le McKamey Manor esf une maison hantée rendue célèbre il y a quelques années par un documentaire de la série “Dark Tourist” sur Netflix. En 2019, l’attraction faisait également le buzz en offrant 20 000 euros en récompense pour celui ou celle qui réussirait à tenir 10h à l’intérieur de la maison hantée. Chose qui n’est toujours pas arrivée.

En effet, l’horreur est tellement extrême que certains visiteurs regrettent aussitôt d’avoir signé la décharge de 40 pages pour y entrer.

Signe qu'on ne rigole pas, les conditions pour venir se faire peur sont très strictes : il faut avoir plus de 21 ans (ou une autorisation parentale), être en excellente santé physique et mentale (certificat médical à l'appui) et passer un dépistage de drogues.

Crédit photo : McKamey Manor

Dans cette maison hantée, les visiteurs sont poursuivis par des personnages masqués, plongés dans l'eau, enfermés dans des cercueils et recouverts de toutes sortes de substances. Les personnes qui s'inscrivent au McKamey Manor doivent signer une décharge de responsabilité de 40 pages, qui avertit les participants qu'ils pourraient être soumis à « des noyades, des chocs électriques et l'exposition à des animaux venimeux ».

La décharge avertit également les participants qu'ils pourraient être « giflés, bousculés et immobilisés » et souffrir de « fractures, luxations, écrasements de membres et pertes de connaissance ». Les participants doivent également être filmés lors d'un « entretien de sortie ».

De l’aveu même de Russ McKamey, propriétaire de l’endroit, aucun participant n’a réussi à compléter la visite de ce manoir. En revanche, certains d’entre eux ne partagent pas un souvenir agréable de leur expérience.

Une pétition dénonce une "chambre de torture deguisée"

Une visiteuse, Laura Hertz, a déclaré au Nashville Scene avoir été soumise à des techniques de « waterboarding », de « taser » et de « flagellation » pendant son séjour.

« Je porte encore les cicatrices de tout ce qu'ils m'ont fait subir. J'ai été frappée à plusieurs reprises au visage, encore et encore. À mains nues, aussi fort qu'un homme peut frapper une femme au visage »

Elle a affirmé avoir eu les yeux bandés avec du ruban adhésif et avoir été immergée sous l'eau pendant si longtemps que son corps a commencé à se débattre involontairement. Elle affirme également avoir été forcée de creuser un trou dans la terre à mains nues et de s'y allonger pendant qu'on lui couvrait le visage, lui donnant une paille pour respirer.

Cependant, Russ McKamey a précédemment déclaré à LADbible que si des personnes avaient réellement été blessées, il serait en prison, et que tout cela n'était donc que « de la poudre aux yeux ».

« Si quelqu'un s'était réellement fait arracher une dent, ne pensez-vous pas que quelqu'un l'aurait signalé ? Mais cela fait une bonne histoire, n'est-ce pas ? Cela fait parler les gens. Tout cela fait partie du jeu, tout cela fait partie de la controverse. Mais la réalité, c'est que je peux prouver que ce n'est pas vrai, et eux ne peuvent pas prouver que c'est vrai, parce que ce n'est pas le cas. »

Russ a déclaré que personne n'avait jamais réussi à terminer l'expérience dans son intégralité, car elle avait été conçue pour être impossible à mener à bien. Cela n'a toutefois pas empêché les gens d'essayer. Une pétition visant à faire fermer cette maison hantée a recueilli plus de 193 000 signatures.

Crédit photo : McKamey Manor

Pour l’instigateur de la pétition, les McKamey Manors ne sont pas de simples maisons hantées, mais plutôt des « chambres de torture déguisées ». Frankie Towey dénonce ainsi les pratiques qui s’y produisent comme « se faire enrouler la tête dans du ruban adhésif, être obligé d’avaler certaines choses, être soumis au waterboard (torture par l’eau) ou être noyé ».

« C’est littéralement une maison de kidnapping et de torture. Certaines personnes ont dû faire appel à une aide psychiatrique et à des soins médicaux pour des blessures graves»

Cependant, la liste d’attente des visiteurs est tellement longue que Russ McKamey ne s'inquiète guère. Il y aurait des dizaines de milliers de personnes en attente de les parcourir, selon la société. Les volontaires doivent se rendre à Summertown, dans le Tennessee et à Huntsville, dans l’Alabama, pour relever le défi. Ils devront avoir du temps devant eux, car Russ McKamey estime qu'il faut plus de 10 heures pour explorer la maison dans ses moindres recoins.

Quelques mois après son installation dans le Tennessee, la police est intervenue après qu'un témoin a signalé avoir vu « une femme hurler en étant tirée d'un véhicule ». Fausse alerte, il s'agissait d'une participante qui a pu confirmer aux forces de l'ordre qu'elle était bien consentante. Désormais, pour éviter tout malentendu, Russ McKamey prévient la police avant chaque session. Et pour se protéger d'éventuelles poursuites, il filme tout, et poste des extraits sur Internet.