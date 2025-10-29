Le plaisir vire au cauchemar : une femme torturée et étranglée par l'employée d'une maison hantée, une vidéo glaçante

Capture d'écran des images de vidéosurveillance

Une jeune femme qui visitait une maison hantée avec un groupe d’amis en Turquie a été violemment agressée par un employé de l’attraction.

Et soudain la peur n’est plus du tout amusante. Une maison hantée en Turquie a été le théâtre d’une scène glaçante.

Les faits se sont déroulés dimanche 19 octobre à Beyoğlu, un district de la ville d’Istanbul, aux alentours de 23 heures 30, rapporte The Mirror US.

Une jeune femme a vécu une expérience traumatisante alors qu’elle visitait l’attraction à sensations fortes. Et pour cause : cette dernière a été violemment agressée par un employé de l’établissement.

Elle visite une maison hantée et se fait... étrangler

Selon les informations recueillies, Melike G, 24 ans, s’est rendue dans la maison hantée avec six amis.

Avant d’entrer dans les pièces effrayantes, le groupe avait indiqué clairement au personnel qu’il ne souhaitait pas être touché physiquement. On lui avait alors assuré qu’aucun contact physique n’aurait lieu.

Peu après, un employé, Baran T., âgé de 18 ans, est entré dans la pièce où se trouvait la visiteuse. Dans des circonstances qui restent encore à déterminer, ce dernier l’a saisie par les cheveux et le cou avant de la faire tomber.

Une vidéo montre le jeune homme attraper la victime à la gorge et utiliser ce qui semble être un pistolet à impulsion électrique pour lui infliger des décharges électriques.

Capture d'écran des images de vidéosurveillance Crédit Photo : NX

Une plainte déposée contre l’employé

Après l’incident, Melike a quitté les lieux et s’est rendue à l’hôpital pour obtenir des soins médicaux.

Elle a ensuite déposé plainte au commissariat, affirmant avoir été agressée malgré son refus clair de tout contact physique.

S’appuyant sur sa déclaration et sur les images de vidéosurveillance, les agents de la Direction générale des équipes Guven ont placé le travailleur en garde à vue.

Capture d'écran des images de vidéosurveillance Crédit Photo : NX

Lors de son interrogatoire, Baran T. a déclaré à la police qu'il avait informé les visiteurs à l'avance qu'il pourrait y avoir des contacts physiques. Dans la foulée, le suspect a été accusé de « coups et blessures volontaires ».

Conformément à la procédure habituelle, le parquet a ordonné sa remise en liberté, soulignent nos confrères.

Entre-temps, les agents du Bureau de la sécurité publique de Beyoglu et du département de police locale ont bouclé l'établissement où l'incident s'est produit, le temps de l’enquête.

Source : The Mirror US
Turquie

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

