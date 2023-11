Cet éleveur de poules vend des oeufs la journée avant de partir travailler en tant que... policier à la brigade anti-criminalité

Franck Gaury est un homme aux deux casquettes : la journée, il élève une centaine de poules et vend leurs œufs. La nuit, il est policier à la brigade anti-criminalité de Bordeaux.

En Gironde, un homme de 50 ans vit de ses deux passions tout à fait différentes. La journée, il élève des poules. La nuit, il est policier. Tout a commencé le 7 septembre dernier, lorsque Franck Gaury a décidé d'installer un poulailler à côté de sa maison. Depuis, chaque matin, l'éleveur commence sa journée en ramassant les œufs de ses 160 poules. Le reste de la matinée, il s’occupe de la vente de ses œufs directement depuis chez lui, à Saint-Christoly-de-Blaye.

Le poulailler de Franck Gaury n’est pas comme les autres puisqu’il est mobile. Pour obtenir les meilleurs œufs possibles, l’éleveur le déplace au fil des saisons. Ainsi, les poules ont toujours de l’herbe fraîche à leur disposition sur ce terrain de huit hectares.

“J’ai toujours aimé ramasser des oeufs quand j’étais petit, et c’est surtout le concept du poulailler mobile qui m’a tout de suite plu. Je le déplace au gré des saisons, en fonction de ce que les poules mangent. C’est ce que les clients viennent chercher : retrouver des bons oeufs en plein air de la qualité d’autrefois”, a indiqué Franck Gaury.

Un policier éleveur de poules

Une fois sa première tâche terminée, Franck Gaury part au travail de 14h à 1h du matin. L’homme a commencé sa carrière de policier en 1993 en région parisienne avant de rejoindre la brigade anti-criminalité de Bordeaux en 2005. Quand il rentre du travail, le policier entame un deuxième ramassage d'œufs.

“Le poulet qui élève des poules ? On me l’a déjà faite ! C’est de bonne guerre, je le prends comme un gars qui a de l’humour. C’est une bouffée d’oxygène. Si on garde tout pour nous et que l’on n’extériorise rien, on est vite en burn-out et on connaît les finalités”, a-t-il déclaré.

En plus de se changer les idées et de rendre son quotidien moins stressant, Franck Gaury a décidé d’élever des poules pour anticiper sa retraite, qu’il compte prendre d’ici sept à huit ans. En plus de cela, l’éleveur a un autre projet : implanter des distributeurs d'œufs dans les communes voisines afin de vendre des œufs 24h/24 sur plusieurs lieux différents. À la manière des distributeurs de bourriches d’huîtres, Franck Gaury envisage d’installer des distributeurs d'œufs. Un nouveau projet en perspective qui lui permettra de faire plus de ventes et de fournir plus de clients en oeufs frais.