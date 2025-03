Polyamoureuses, ces jumelles partagent le même homme et dorment avec lui tous les soirs

Pediah et Petunia, des jumelles sud-africaines, partagent tout, y compris le même homme.

Une histoire d’amour atypique. Les jumelles Pediah et Petunia sont inséparables. Et ces dernières partagent absolument tout : elles s’habillent de la même manière et gèrent ensemble plusieurs sociétés.

Aussi fou que cela puisse paraître, les jeunes femmes originaires d’Afrique du Sud ont eu un coup de foudre pour le même homme.

Depuis deux ans, Pediah et Petunia forment un trouple avec un infirmier prénommé Themba. Une relation polyamoureuse documentée dans un épisode de l’émission Love Don’t Judge.

Cette love story pas comme les autres a débuté en 2023. À l’époque, Themba - un habitué des relations impliquant plusieurs partenaires - n’a pas caché son intention de sortir avec les deux sœurs.

D'abord sceptiques, les jumelles ont pris leur temps avant d'accepter de sortir avec lui.

« Deux superbes partenaires »

Très éprises de leur compagnon, Pediah et Petunia partagent la même couche. Alors que cette habitude pourrait surprendre, le trio ne trouve pas cela bizarre.

De son côté, Themba affirme avoir tout gagné dans cette relation. Selon ses dires, les jumelles sont complémentaires.

Comme le précise le Daily Star, qui relate cette histoire, l’infirmier a l’impression « d’avoir touché le jackpot en ayant non pas une mais deux superbes partenaires ».

Crédit Photo : Capture d'écran Love Don’t Judge / Youtube

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le trouple ne passe pas inaperçu. Et celui-ci n’est pas le bienvenu dans certains endroits.

Par exemple, Pediah, Petunia et Themba ont déjà été expulsés d’un magasin et d’une piscine publique en raison de leur relation non conventionnelle.

Une relation sous le feu des critiques

Ce n’est pas tout ! Le trio amoureux fait aussi l’objet de moqueries en ligne. Certains internautes s’interrogent sur l’âge de Themba, qui semble beaucoup plus âgé que les jumelles. D’autres estiment que cette relation n’est pas saine.

« Les jumelles sont toxiques. Comme les jumeaux qui partagent les mêmes troubles alimentaires ou la même toxicomanie. Ce n'est pas qu'elles veulent le même homme. Elles refusent de vivre séparément », a commenté un utilisateur.

Crédit Photo : Capture d'écranLove Don’t Judge / Youtube

Enfin, les critiques suggèrent que cette histoire d’amour n’est qu’une mise en scène. Face aux accusations, le trouple insiste sur le fait qu’il est sincère.

Une chose est sûre : Themba a de grands projets pour l’avenir puisque ce dernier rêve de ses marier avec les deux sœurs. De leur côté, les filles aimeraient fonder une famille avec lui.