En trouple, ces trois hommes décident de former une famille en adoptant une petite fille

Dans un témoignage, trois Américains qui vivent en trouple détaillent leur vie de famille, qui a été bouleversée par l’adoption de leur petite fille.

Mitch, 37 ans, Benjamin, 35 ans et Ben, 38 ans, forment un trouple gay. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur quotidien a été bouleversé par l’arrivée de Tegan, une fillette âgée de 18 mois que les trois hommes ont adopté en février 2022. Dans un témoignage publié sur Insider, ils détaillent leur nouveau rôle de parent et comment ils se répartissent les tâches à la maison.

Comme le précise le site d’information, Mitch travaille dans la finance et Ben dans une société de produits de beauté. De son côté, Benjamin possède une entreprise d’e-commerce et gère un magasin.

Ben et Mitch étaient ensemble depuis 14 ans avant de rencontrer Benjamin en février 2019 : «Nous nous sommes tous les trois mariés au cours d’une cérémonie symbolique à Hawaï au mois de septembre». Toutefois, Benjamin et Mitch se sont officiellement mariés.

Le trouple a donc accueilli son premier enfant l’année dernière. Mais la fillette deviendra bientôt grande sœur à la fin de l’année : «Nous attendons notre deuxième enfant en décembre». Cette fois-ci, les parents de Tegan ont fait appel à une mère porteuse. Aujourd’hui, toute la famille vit dans une maison à Los Angeles, où chacun des membres du trio assume ses responsabilités.

Une vie de famille épanouie

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les trois papas ont réussi à trouver leur place : «Bien que notre famille soit différente, nos défis sont similaires à ceux de la plupart des familles bi parentales», explique le trouple.

Avant d’ajouter : «Nous subvenons tous aux besoins de la famille en fonction de nos revenus (…) Le fait d'avoir trois revenus, trois parents pour s'occuper des enfants et trois esprits pour fixer des objectifs nous rend beaucoup plus forts que les couples».

Concernant l’éducation de Tegan, les pères de famille préfèrent se relayer : «Nous nous relayons pour savoir qui se lève au milieu de la nuit lorsque Tegan se réveille. Cette personne s’occupera d’elle le matin pour laisser les deux autres dormir une nuit complète».

«C’est très important, surtout pendant les six premiers mois, lorsque votre bébé se réveille toutes les deux ou trois heures. Dormir deux nuits d’affilée n’est pas possible pour de nombreux parents».

Les parents du bébé se répartissent également les tâches domestiques : Ben cuisine tandis que Benjamin entretient le jardin. À la maison, c’est Ben qui est le plus enjoué avec Tegan. Mitch, lui, est le plus maternel. En effet, il se préoccupe de sa santé, de son alimentation et de la durée de son sommeil.

Enfin, Benjamin est celui qui a l’esprit pratique. En d’autres termes, il lui apprend à descendre les escaliers et lui montre des activités ludiques : «Nous sommes tous les trois sur la même longueur d’onde», concluent les pères de famille.

