Pour 27 % des gens, cette langue est la plus sexy au monde et ce n'est pas le Français

Une étude réalisée en début d'année dévoile quelle est la langue la plus sexy de la planète.

Si vous avez l'habitude de voyager, vous avez pu certainement vous rendre compte à quel point la langue française est appréciée à l'étranger. Il est vrai que dans beaucoup de pays, parler français peut vous ouvrir quelques portes et vous donner un charme parfois irrésistible.

Il faut dire que le Français a la réputation d'être joli et romantique, ce qui est très flatteur.

Pourtant, malgré cette popularité, notre langue n'est pas considérée comme la plus sexy au monde. Du moins, elle ne l'est plus.

Crédit photo : iStock

Non, le Français n'est pas la langue la plus sexy au monde

Selon un sondage réalisé par l'institut OnePoll pour le site spécialisé Babbel, la langue de Molière - qui était jusqu'à présent la plus séduisante - a en effet été détrônée par... l'Italien.

27% des personnes interrogées dans cette enquête insolite ont ainsi désigné le transalpin comme étant la langue la plus sexy à entendre, devant le Français. Les sondés ont ensuite plébiscité l'Espagnol d'Amérique latine qui se classe donc au troisième rang de ce classement particulier.

Crédit photo : iStock

Mais que nos compatriotes et autres francophones se rassurent, leur langue est toujours autant appréciée aux quatre coins de la planète. Ainsi, 30 % des 6 000 personnes interrogées considèrent que le Français est le langage le plus romantique au monde. Et curieusement, c'est auprès des Britanniques que cela fait le plus d'effet, précise également le sondage. Nos voisins d'outre-Manche sont donc les plus susceptibles de succomber au charme de la langue française. Qui l'eût cru ?

On apprend par ailleurs que 53% des individus pensent qu'il est sexy d’avoir un rendez-vous romantique avec une personne ne partageant pas leur langue maternelle. C'est notamment le cas des Français qui raffolent de ce genre de rencards.

Enfin, 79% de ces derniers n'excluent pas d'apprendre la langue de leur partenaire lorsqu'ils vivent une relation amoureuse avec quelqu'un parlant une langue différente.