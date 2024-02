«Trop sexy», cette influenceuse affirme qu'elle intimide les hommes et qu'ils n'osent pas l'approcher, sa vidéo fait le buzz

Une jeune femme a tenté d’expliquer la raison de son célibat à ses 10 millions d’abonnés. Le moins que l’on puisse dire, c’est que sa réponse n’a pas plu à beaucoup de monde… quoique.

Hope Schwing est une influenceuse américaine qui, chaque jour, partage son quotidien avec ses 10 millions d’abonnés sur TikTok.

Récemment, l’Américaine s’est embourbée dans une drôle d'histoire pour avoir proféré une hypothèse quant aux raisons de son célibat. Dans l’une de ses vidéos, la jeune femme déclare : « Personne ne parle de combien il est difficile d’être si sexy que vous ne pouvez pas avoir de petit ami parce que tous les hommes sont extrêmement intimidés et effrayés. Être incroyablement sexy est honnêtement une vraie malédiction », conclut-elle.

Arrogant, pensez-vous ? C’est également l’opinion qui domine dans la section commentaires de la vidéo. Beaucoup d’internautes ont répondu à cette remarque de façon sarcastique. « C'était donc ça », écrit une internaute. « J’comprends mieux c'qui va pas chez nous », lance une autre.

La blague se transforme en porte-drapeau pour beaucoup d’internautes

Crédit photo : hope.schwing/ Instagram

Suite aux nombreuses critiques, Hope Schwing a décidé de mettre les points sur les i. En commentaire, elle explique que cette vidéo était humoristique et qu’elle avait pour but de tourner en dérision les femmes qui utilisent cette excuse pour expliquer leur célibat. « Je ne le pense pas vraiment quand je dis que je suis trop sexy et intimidante », précise-t-elle. « J’ai simplement récemment remarqué une tendance chez les femmes qui invoquent ces raisons pour expliquer leur célibat ».

Malgré cette clarification, la jeune femme a vu de nombreux commentaires allant dans le sens de sa vidéo. Beaucoup expliquent qu’ils sont célibataires car les hommes et les femmes ont peur de s’approcher d’eux.

« La façon dont tu as dit que c'était de la satire mais ce n'est pas le cas... j'avais littéralement l'impression que c'était vrai pour moi », écrit un jeune homme. « C’est à la fois un cadeau et une malédiction », selon une jeune femme. « C’est particulièrement vrai lorsque vous avez des exigences et une personnalité qui vous sont propres, et que vos prétendants ne peuvent pas être à votre hauteur », croit une autre.

Ces commentaires premier degré ont fait bondir la principale intéressée : « Ce qui est hilarant, c’est que des femmes commentent et prétendent que ce que j’ai dit n’était pas de la satire. Elles disent qu’elles me comprennent et s’identifient à ce que j’ai dit ». Puis de rappeler une bonne fois pour toute : « Je plaisante sur le fait que je déteste être célibataire, mais je suis tout à fait à l’aise de rester seule aussi longtemps que nécessaire ».